به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» مهريزي در ادامه بحث خود درباره « آسيب شناسي اجتهاد در عصر حاضر» پنج شنبه ، ساعت 16 دومين جلسه سخنراني خود تحت همين عنوان را پي گيري خواهد كرد .
علاقه مندان براي شركت در اين جلسه سخنراني مي توانند به محل موسسه توسعه و تحقيقات علوم انساني واقع در بزرگراه آفريقا، بالاتر از ميرداماد ، كوچه قباديان شرقي، پلاك 60/3 مراجعه كنند .
توسط حجت الاسلام مهريزي در موسسه توسعه و تحقيقات علوم انساني
« آسيب شناسي اجتهاد در عصر حاضر » بررسي مي شود
موسسه توسعه و تحقيقات علوم انساني در ادامه سلسله سخنرانيهاي هفتگي خود ، پنج شنبه يازدهم دي ماه ميزبان حجت الاسلام مهدي مهريزي است .
به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» مهريزي در ادامه بحث خود درباره « آسيب شناسي اجتهاد در عصر حاضر» پنج شنبه ، ساعت 16 دومين جلسه سخنراني خود تحت همين عنوان را پي گيري خواهد كرد .
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