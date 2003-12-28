« آسيب شناسي اجتهاد در عصر حاضر » بررسي مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگي « مهر» مهريزي در ادامه بحث خود درباره « آسيب شناسي اجتهاد در عصر حاضر» پنج شنبه ، ساعت 16 دومين جلسه سخنراني خود تحت همين عنوان را پي گيري خواهد كرد .

علاقه مندان براي شركت در اين جلسه سخنراني مي توانند به محل موسسه توسعه و تحقيقات علوم انساني واقع در بزرگراه آفريقا، بالاتر از ميرداماد ، كوچه قباديان شرقي، پلاك 60/3 مراجعه كنند .