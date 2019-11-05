شهروند ساری به جمع مدعیان بالای جدول لیگ برتر فوتسال اضافه شد

به گزارش خبرنگارمهر، تیم شهروند ساری سه شنبه شب در سالن ورزشی سیدرسول حسینی این شهر با نتیجه ۵ بر ۲ میهمان خود تیم مقاومت شهرداری البرز را شکست داد و ۳ امتیاز ارزشمند خانگی را در حضور بیش از ۳هزار تماشاگر ساروی جشن گرفت.

شاگردان " رضا لک" درتیم شهروند ساری برای تداوم روند رو به رشد خود در این رقابتها، نیمه نخست بازی را از همان دقایق آغازین با تصاحب توپ و میدان، و احاطه بر حریف البرزی، اجازه موقعیت سازی و پیشروی به تیم مقاومت را ندادند.

ساروی ها در نیمه نخست با درخشش بازیکنان با انگیزه خود ۳ بار موفق به گشودن دروازه تیم مقاومت البرز شدند و "پژمان بهادیوند" (۲) ، "علی اسعدی" یک گل برای تیم میزبان در این نیمه به ثمر رساندند.

در نیمه دوم این دیدار که ۴ گل به ثمر رسید و سهم هر دو تیم شهروند ساری و مقاومت البرز در این نیمه ۲ گل بوده است.

شهروندی ها همانند نیمه نخست نبض بازی را در دست داشتند و در دقایق ۲۴ و ۲۵ توسط " مراد ناظری" و" رضا احمدی" با نتیجه ۵بر صفر از میهمان خود پیش افتادند تا تماشاگران تیم میزبان شاهد بهترین پیروزی پرگل و یک طرفه تیمشان در رقابتهای این فصل باشند.

پس از گل پنجم شهروندی ها، بازیکنان تیم مقاومت البرز برا کم کردن سنگینی شکست شان تلاش حداقلی داشتند که در نهایت با زدن ۲ گل در دقایق پایانی مسابقه به تیم شهروند بازی را به پایان رساندند.

دوگل تیم مقاومت البرز در این دیدار توسط "مهدی نوروزی و مهدی قلی‌زاده" وارد دروازه تیم شهروند ساری شد.

شاگردان" رضا لک" در تیم شهروند ساری با کسب دومین پیروزی متوالی خود در نیم فصل دوم این رقابتها ۲۵ امتیازی شدند و به علت تفاضل گل کمتر نسبت به تیم سوهان محمدسیمای قم در رده پنجم جدول قرار گرفت.

تا پایان هفته پانزدهم این رقابتها تیم مس سونگون با ۳۲ امتیاز پیشتاز لیگ برتر فوتسال کشور است.