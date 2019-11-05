اعضای شورا و شهردار نباید سیاسی عمل کنند/ برخورد قاطع با متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ عباسقلیزاده عصر سه شنبه در جلسه شورای اداری فومن که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد با تأکید بر لزوم حل مشکلات موجود در شهر، اظهار کرد: نیازمند نگاه فرابخشی دستگاهها به مشکلات موجود در شهر هستیم.
وی با اشاره به اینکه وجود ناهماهنگیها منجر به بروز آسیبهایی در سطح جامعه می شود که متضرر اصلی آن مردم هستند، گفت: موضوع پسماند مهمترین چالش کشور و استان گیلان است و در صورت عدم مشارکت و همکاری دستگاهها و مردم نمی توانیم در این زمینه به موفقیتی دست یابیم.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان در ادامه با بیان اینکه شهرداری باید با برنامهریزی و اجرای برنامههای آموزشی در راستای کاهش تولید زباله و به سمت اجرای طرح تفکیک از مبدأ حرکت کند، افزود: عدم آگاهی سبب بروز مشکلات و تهدیدی برای محیط زیست شده است.
وی با تأکید بر لزوم فعال شدن کارگروه پسماند شهرستان فومن، تصریح کرد: باید برنامههای راهبردی با محوریت فرمانداری تهیه و ارائه شود.
عباسقلیزاده در ادامه با اشاره به اینکه ۹۰ درصد منابع مالی ما از مردم تأمین میشود، افزود: خودکنترلی و نقشه محله بندی از هدر رفت منابع جلوگیری کرده و زمینه استفاده بهینه از امکانات موجود را فراهم می کند.
وی با بیان اینکه اعضای شورا و شهرداریها نباید سیاسی عمل کنند، اظهارکرد: در صورت بروز تخلف دستگاههای نظارتی رصد کرده و با متخلفان برخورد می کنند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری گیلان تأکید کرد: شورا باید شهردار را از بدنه شهرداری انتخاب کنند زیرا بعد از کنار گذاشته شدن و یا پایان دوره مدیریت چون در شهرداری ادامه فعالیت میدهد می تواند پاسخگو عملکرد خود باشد.
لزوم اتخاذ تمهیدات لازم برای مدیریت بحرانهای احتمالی
سرپرست فرمانداری فومن نیز در این جلسه با تأکید بر لزوم تمکین همه کاندیدا و شهروندان از قانون، افزود: دستگاههای دولتی فرمانداری را در اجرای بهتر انتخابات یاری کنند.
حمید رضایی برگزاری انتخابات را مهمترین رخداد سیاسی در هر جامعهای عنوان کرد و گفت: دستگاههای خدماترسان باید پیش بینیهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات انجام دهند. هیچ مسئولی حق استفاده از امکانات دولتی به نفع هیچ کاندیدایی را ندارد در این زمینه با متخلفان برخورد قاطع خواهد شد.
وی با دعوت از گروههای سیاسی و رسانهها به حفظ آرامش برای برگزاری قانونمند انتخابات، تصریح کرد: در زمان تبلیغات نیز کاندیداها و گروههای حامی آنها باید حرمت و شخصیت اشخاص حفظ شده و تنها به بیان رزومه کاری خود بپردازنند.
رضایی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم باید برای بحرانهای احتمالی در ماههای پیش رو اتخاذ شود، ادامه داد: راهداری و شهرداریها برای خدمت رسانی آماده باشند.
در پایان این جلسه رضا محمدی به عنوان شهردار جدید فومن معرفی شد.
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