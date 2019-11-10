استفاده از اسامی غربی در اماکن شهری خط قرمز شورای نامگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر طبق اصل پانزدهم قانون اساسی ایران، زبان و خطِ رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است و همه مردم و نهادها ملزم به رعایت این اصل در همه جا هستند. اما متاسفانه در مکان های همگانی و گردشگری شهر اصفهان استفاده از واژه های غربی رواج دارد و شورای شهر نیز که مسئولیت سنگین نامگذاری خیابان ها و اماکن شهری را برعهده دارد در این چند سال واکنشی نسبت به نامگذاری هایی مانند مسیر اتوبوس BRT، تله سیژ Telesiege، ناژلند، کارتینگ karting و غیره که در بیشه ناژوان به چشم می خورد نداشته است.

اگرچه این واژه ها برای شهروندان نامانوس است اما انگار هر چه واژه های غربی تر باشد جذاب تر به نظر می رسد؛ این در حالی است که مدیریت شهری باید وظیفه قانونی خود را در پاسداری از زبان فارسی به بوته فراموشی نسپارند و با بازاندیشی، برابریابی درست از فرهنگستان را استعلام کنند و از به کارگیری نام های بیگانه و غیرفارسی در گردشگاه ها و مراکز فرهنگی و طبیعی شهر پرهیز کنند.

رئیس شورای شهر اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر در توضیح این بی توجهی به اصل پانزده قانون اساسی اظهار داشت: در شورای نامگذاری استفاده از اسامی غربی ممنوع است؛ در شورای نامگذاری پیشنهاداتی برای نامگذاری اماکن شهری و خیابان ها داده می شود و اسامی پیشنهاد شده به کمیسیون فرهنگی شورای شهر مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت در صحن علنی مجلس به تصویب می رسد.

علیرضا نصر با تاکید بر اینکه هرگونه نامگذاری بر اماکن شهری و خیابان ها از چندین فیلتر می گذرد، تصریح کرد: در این پروسه یکی از خطوط قرمز عدم استفاده از اسامی غربی در نامگذاری اماکن شهری و خیابان هاست. این در حالی است که در بعضی از مواقع استفاده از اسامی غربی که در سطح شهر دیده می شود به شهرداری مربوط نیست و باید در مراجع مربوطه و اتاق اصناف بررسی شود.

وی افزود: چنانچه برابریابی فارسی اسامی که در اماکن شهری وجود دارد مشخص شود حتما در اولویت قرار خواهد گرفت.