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۱۵ آبان ۱۳۹۸، ۱۲:۱۱

در پی زلزله ۵.۴ ریشتری:

کوه در تنگه دالان ریزش کرد/ خسارت ها در حال بررسی است

کوه در تنگه دالان ریزش کرد/ خسارت ها در حال بررسی است

بندرخمیر - فرماندار بندرخمیر گفت: کوه در تنگه دالان و جیحون بر اثر زلزله ۵.۴ ریشتری صبح امروز ریزش کرد.

میرهاشم خواستار در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: پس از وقوع زلزله ۵.۴ ریشتری در رویدر تیم های ارزیاب به محل اعزام شده اند و هنوز اطلاع دقیقی از خسارت های احتمالی در منطقه نداریم.

وی با بیان اینکه زلزله خسارت جانی در پی نداشت، عنوان کرد: طبق آخرین اطلاعات بدست آمده زلزله در منطقه جیحون و تنگ دالان رخ داد و سبب ریزش کوه شد.

خواستار خاطرنشان کرد: این زلزله به ساختمان های قدیمی و فرسوده خسارت های جزئی از جمله ترک خوردگی وارد کرده است.

به گفته فرماندار بندرخمیر، تمامی تیم های امداد و نجات در امادگی کال به سر می برند و اماکن امن برای حضور شهروندان مشخص شده است و جلسه مدیریت بحران شهرستان بزودی برگزار یم شود.

کد مطلب 4765078

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