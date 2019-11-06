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۱۵ آبان ۱۳۹۸، ۱۵:۵۰

با تصمیم دنیزلی

تمرینات تراکتور تا یک شنبه تعطیل شد

تمرینات تراکتور تا یک شنبه تعطیل شد

تبریز- تمرینات تراکتور با تصمیم دنیزلی تا یک شنبه تعطیل شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان مصطفی دنیزلی ظهر امروز چهارشنبه در تبریز تمرین ریکاوری انجام دادند.

در این تمرین که در زمین تمرین بنیان دیزل آغاز شد، دنیزلی در ابتدا دقایقی برای شاگردانش صحبت کرد و سپس بازیکنان و کادرفنی دور هم جمع شده و مقابل دوربین ها عکس یادگاری گرفتند.

سپس با تشکیل حلقه‌ی اتحاد، برای جبران نتایج اخیر هم قسم شدند.

بازیکنان در ادامه تمرین سبک انجام داده و به رختکن رفتند.

به منظور ریکاوری روحی و روانی بازیکنان، تمرینات تراکتور با صلاحدید سرمربی تیم و مجوز مدیرعامل باشگاه تا روز یکشنبه هفته آتی تعطیل است.

کد مطلب 4765199

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