به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با شهرستان شفت از نزدیک با مسائل و مشکلات مددجویان این شهرستان از نزدیک اطلاع یافت.

مرتضی بختیاری در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه شفت مهد عالم و فرهیختگان است، اظهار کرد: هیچگاه نمی توان کرامت و خدمات‌رسانی آقا سید محمدباقر شفتی به مردم به ویژه در اصفهان را فراموش کرد.

وی در ادامه توانمندسازی و ایجاد درآمد پایدار را مهمترین وظیفه مجموعه کمیته امداد در سال رونق تولید عنوان کرد و افزود: این یکی از مواردی است که مقام معظم رهبری نیز بر روی آن تأکید دارند.

لزوم افزایش سهمیه تسهیلات اشتغال‌زایی برای مددجویان شفت

فرماندار شفت در ادامه این نشست با اشاره به اینکه بیش از ۵ هزار خانوار در این شهرستانت تحت پوشش کمیته امداد هستند، اظهار کرد: ۲۷ درصد جمعیت شهرستان شفت براساس سرشماری سال ۹۵ تحت پوشش کمیته امداد هستند.

محمدرضا محسنی با بیان اینکه برای رفع محرومیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی برای توانمندسازی مددجویان هستیم، افزود: شهرستان شفت از نگاه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جز ۳۱ استان کمتر توسعه یافته است.

وی همچنین به خسارات ناشی از وقوع سیل در برخی از مناطق شهرستان شفت اشاره و با بیان اینکه در این سیل تعدادی از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد نیز خسارت دیده‌اند، گفت: تأمین مسکن مددجویی از سوی کمیته حرکتی قابل تقدیر است.

فرماندار شفت با اشاره به اینکه توانمندسازی مددجویان یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها است خواستار افزایش سهمیه اعطای تسهیلات کم بهره اشتغال برای مددجویان شهرستان شفت در سال رونق تولید شد.

در پایان این نشست مصوب شد اعتبار لازم برای ساخت ۲۰ واحد مسکونی محرومین در شفت علاوه بر سهمیه سال ۹۸ تخصیص و ۲۰۰ میلیون تومان نیز کمک بلاعوض برای کمک به تامین مایحتاج مددجویان به ویژه سیل زدگان این شهرستان اختصاص یابد.

همچنین مقرر شد میزان تسهیلات کم بهره اشتغال مددجویان شهرستان به ۱۴ میلیارد تومان افزایش یابد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات قرض الحسنه ضروری ۵ میلیون تومانی در اختیار نیازمندان این شهرستان قرار گیرد.