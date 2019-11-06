پلیس ۱۳ سارق مسلح را در جنوب شرق کشور دستگیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: پلیس آگاهی با همکاری دیگر رده‌های عملیاتی سطح استان سیستان و بلوچستان در بررسی پرونده‌های سرقت‌های به عنف و مسلحانه طی یک هفته گذشته ۱۳ نفر از عاملان این سرقت‌ها را شناسایی و تحت مراقبت قرار دادند.

وی افزود: در این راستا مأموران انتظامی در شهرستان‌های زاهدان، نیکشهر، دلگان و زابل با هماهنگی‌های قضائی طی یک هفته گذشته این سارقان را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان ادامه داد: در جریان دستگیری این سارقان و در بازرسی از مخفیگاه آنان سه دستگاه تلفن همراه مسروقه، مقادیری وجه نقد به همراه سه قبضه اسلحه کلت کمری با سه تیغه خشاب و ۱۰عدد فشنگ جنگی و چندین قبضه قمه و سلاح سرد کشف شد.

وی گفت: متهمان در بازجوئی‌های به عمل آمده به یک فقره سرقت مسلحانه خودرو، پنج فقره سرقت به عنف تلفن همراه، ۲ فقره سرقت به عنف منزل و یک فقره سرقت به عنف موتورسیکلت اعتراف کردند.

سردار قنبری با اشاره به ادامه تحقیقات از متهمان برای کشف دیگر جرائم احتمالی تصریح کرد: پلیس سیستان و بلوچستان بر تداوم اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی بویژه در برخورد با جرایم خشن و سرقت‌های مسلحانه برای افزایش رفاه اجتماعی شهروندان با حداکثر توان خود ادامه خواهد داد و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.