به گزارش خبرنگار سياسي مهر، آصفي در نشست هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي با اعلام اين مطلب افزود: آنهايي كه دستشان به جنايات درايران و درعراق آلوده است بايد محاكمه شوند و ما با هر كشوري كه احتمال دارد پذيرنده اين گروهك باشد صحبت كرده و به آنها هشدار دادهايم.
وي با ابراز تاثروتسليت به مناسبت فاجعه ملي زلزله در بم و باجبرانناپذير خواندن اين حادثه دردناك گفت: عمق اين فاجعه زياد بود و اگرچه بسياري از كشورها در امر كمكرساني مشاركت كردند، اما هنوز به كمكهاي بيشتري نياز است .
سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان درباره وظايف و عملكرد ستاد اعزامي وزارت امور خارجه به بم گفت : بلافاصله پس از حادثه اين ستاد با دستور آقاي خرازي وزير امورخارجه تشكيل و مسئوليت آن به دكتر هادي معاون كنسولي وامورمجلس وزارت واگذار شد و اعضاي اين ستاد با مركزيت تهران و بم به اين شهر زلزله زده اعزام شدند.
وي افزود: سفارت خانه هاي جمهوري اسلامي در ساير كشورها اطلاعرساني كرده اند و با ديگر كشورها وارد گفتگو شدند همچنين هماهنگي خبرنگاران خارجي براي اعزام به منطقه نيز به عهده وزارت امور خارجه كشورمان است.
آصفي با استقبال ازكمك كشورهاي مختلف ازجمله آمريكا گفت: از كشورهاي مختلف كمكهاي گوناگون و امدادگراهاي حرفه اي به ايران آمدند. سفارتخانههايمان با وجود آنكه در ايام تعطيلات سال نو ميلادي بودند، تلاش بسياري كردند.
سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به ممنوعيت انتقال پول از آمريكا به ايران گفت : با وجود اين محدوديت ايرانيهاي مقيم آمريكا نيز ميخواهند فعالانه دراين امر مشاركت كنند.
آصفي درباره رابطه بين كمك آمريكا به زلزله زدگان و برقراري روابط في مابين افزود: اين دومسئله جدا از هم هستند بحث كمكهاي انسان دوستانه آمريكا به زلزلهزدگان ربطي به برقراري روابط دوكشور ندارد. آمريكا نيز مانند ساير كشورها به مشاركت در اين امر علاقمند بود و ما از كمك همه كشورها از جمله آمريكا استقبال ميكنيم.
وي درباره آخرين وضعيت جهانگردان ربوده شده در سيستان و بلوچستان گفت: با توجه به هماهنگي نيروهاي ذيربط و وزارت امورخارجه تا ساعات آينده خبرهاي خوبي را در اين خصوص خواهيم شنيد.
سخنگوي وزارت امورخارجه درباره آينده روابط ايران و مصر گفت: رابطه ايران و مصر در مسيري متفاوت با گذشته در حال حركت است.
وي درباره همكاري هسته اي ايران و پاكستان و ارايه نام دانشمندان پاكستاني به آژانس بينالمللي انرژي اتمي از سوي ايران، تاكيد كرد: اسمي از پاكستان نبردهايم، بلكه برخي از اسامي دلالها را اعلام كردهايم كه احتمالا يكي دو پاكستاني يا بهتر است گفته شود دو تبعهي شبه قاره را كه نقش واسطه داشتهاند، معرفي كردهايم. هيچ نامي از پاكستان به ميان نيامده است و اعلام اين اسامي به معني همكاري هسته اي با پاكستان نيست.
آصفي درباره قانون منع حجاب در فرانسه گفت: مواضع خود را به طرف فرانسوي اعلام كردهايم. بايد تصميمي گرفته شود كه مردم مسلمان فرانسه از حق تحصيل محروم نشوند.
سخنگوي وزارت امور خارجه درباره تهديدات القاعده تصريح كرد: بحث تهديد القاعده عليه ايران قبل از11 سپتامبر مطرح بوده و زماني كه ديپلماتهاي ايراني در مزار شريف شهيد شدند ما مورد تهديدات اين گروه قرار گرفتيم و چيز جديدي نيست .
آصفي با اشاره به سفرسولانا به تهران گفت : تاريخ تقريبي اين سفراوايل ماه آينده ميلادي است.
آصفي درباره فراز و فرودهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي در سال گذشته ميلادي، گفت: سال گذشته ميلادي سال پرفراز و فرودي براي جمهوري اسلامي بود. با چالشهاي متفاوتي روبهرو بوديم كه در برخي موارد توفيقاتي داشتيم و در برخي موارد نيز آن طور كه ميخواستيم به هدفمان نرسيـديم.
وي افزود: سقوط صدام، تدبير و اقدام جمهوري اسلامي براي رفع بحراني كه درخصوص معاهده N.P.T بود كه برخي كشورها در صدد بودند تا ايران را درگير مسائل كنند و حضور رييس جمهور در اجلاس سران جامعه اطلاعاتي از موارد خوبي بود كه در سياست خارجي شاهد بوديم.
وي تاكيد كرد: اشغالعراق و ادامه اشغالگري از سوي نيروهاي اشغالگر ، گوش ندادن جامعه جهاني به نداي فلسطين نيز از موارد تلخ در سال گذشته ميلادي بود.
سخنگوي وزارت امورخارجه تاكيد كرد: بحث حمايت جمهوري اسلامي از اتباعش در كشورهاي خارجي نيز از موارد بسيار مهم و موفق وزارت امور خارجه در سال گذشته بوده است .
آنهايي كه دستشان به جنايات در ايران و در عراق آلوده است بايد محاكمه شوند و ما با هر كشوري كه احتمال دارد پذيرنده اين گروهك باشد صحبت كرده و به آنها هشدار دادهايم.
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