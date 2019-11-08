واکسیناسیون ۲۱۰ هزار قطعه انواع طیور بومی در نهاوند

مهدی قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای پیشگیری از بیماری های دامی، بیماری های مشترک بین انسان و دام و انجام نظارت های بهداشتی بر تولید تا عرضه فرآورده های خام دامی اقدامات بهداشتی توسط دامپزشکی انحام می شود.

سرپرست دامپزشکی نهاوند از نظارت بر عملکرد کشتارگاه ها، مراکز جمع آوری شیرخام و کارخانه های تولید خوراک دام خبر داد و عنوان کرد: طی ۷ ماه گذشته برای ۸۱۴ قلاده سگ در سطح شهرستان نهاوند واکسن هاری تزریق شد.

وی افزود: همچنین بیش از ۳۶۵ هزار راس دام سبک و سنگین در مقابل انواع بیماری های دامی شامل تب برفکی، لمپی اکسی، پی پی آر و تب مالت واکسینه شدند.

مهدی قنبری افزود: همچنین در طرح ملی مبارزه با بیماری نیوکاسل طیور طی یک ماه گذشته بیش از ۲۱۰ هزار قطعه انواع طیور بومی در ۱۸۰ روستای شهرستان نهاوند علیه این بیماری واکسینه شدند.

وی در ادامه با توجه به افزایش خدمات دامپزشکی، کمبود و فرسودگی خودروها و کمبود شدید نیروی انسانی را از اصلی ترین مشکلات شبکه های دامپزشکی شهرستان نهاوند عنوان کرد.