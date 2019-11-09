جزئیاتی از ساختار تازه نمایشگاه کتاب تهران/تکلیف میزبان روشن نیست

خبرگزاری مهر-گروه فرهنگ: شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب تهران در دوره پیش رو کارگروهی را تشکیل داده است تا به بررسی گزینه‌های پیش رو برای میزبانی از نمایشگاه کتاب تهران بپردازد و این محل را برگزیند. انتخاب این کارگروه زمانی بیشتر حائز اهمیت می‌شود که به یاد بیاوریم در ماه‌های اخیر کمیسیون فرهنگی شورای شهر و شخص رئیس آن تلاش رسانه‌ای بسیاری به خرج داد تا این پیام را به گوش ساکنان طبقه سوم ساختمان فرهنگی بهارستان برساند که مصلی‌امام خمینی(ره) تهران را دیگر نمی‌توان به عنوان میزبان نمایشگاه کتاب تهران انتخاب کرد و سخن از کوچ دوباره نمایشگاه کتاب به شهر آفتاب آورد.

با این همه به نظر می‌رسد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نظر دارد تا بار دیگر از راه مذاکره و بیان مسائل پیش رو برای برگزاری نمایشگاه کتاب درباره این مکان به رایزنی و جلب نظر موافق مسئولان شهری تهران بپردازد.

رایزنی برای انتخاب میزبانی غیرایده‌آل

ایوب دهقانکار مشاور اجرایی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مسئولیت سخنگویی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب را نیز بر عهده دارد در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: انتخاب هر مکانی برای میزبانی نمایشگاه کتاب موافق و مخالف خاص خودش را دارد. ما هم می‌دانیم که همه موافقان و مخالفان این مساله نیت خیرخواهانه دارند و نگاهشان به این موضوع حمایتی است.با این همه برای انتخاب هر یک از دو مکان اصلی میزبانی نمایشگاه کتاب یعنی مصلی و مجموعه شهر آفتاب موافقان و مخالفان مختلفی وجود دارد. همین مساله منجر شد که شورا تصمیم بگیرد در قالب کارگروهی موقعیت و وضعیت هر دو مکان را بسنجد و با جمع کردن دوستان دخیل در ساماندهی به این انتخاب به تصمیم برسد. تاکید داریم که تصمیم ما منجر به انتخاب گزینه ایده‌آل نخواهد شد اما امیدواریم این انتخاب خیرالموجودین باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره میزان جدی بودن نظر شورای شهر برای انتقال محل نمایشگاه کتاب نیز گفت: شورا در نظر خود جدی و مصمم است. ما اما سعی می‌کنیم با تعامل به گزینه خیرالموجودین برسیم. این هیئت در هفته پیش رو با نمایندگان شورای شهر و سایر مسئولان شهری دخیل در برگزاری نمایشگاه جلساتی را تنظیم می‌کند تا هم صحبت‌های آنها را بشنود و هم صحبت‌های خودش را بیان کند تا انشا الله به انتخاب گزینه مناسب برسد.

جزئیات ساختار تازه نمایشگاه کتاب تهران

سخنگوی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه کتاب تهران همچنین در بخش دیگری از این گفتگو از تصویب کلیات چارت تازه نمایشگاه کتاب تهران در این شورا خبر داد و گفت: در دو جلسه گذشته شورا درباره ساختار تازه پیشنهاد شده برای نمایشگاه صحبت کردیم. سال گذشته نیز این ساختار در راستای چابک‌سازی تغییراتی داشت و امسال نیز با همین هدف و رویکرد سعی کردیم راهکارهایی برای دور شدن نمایشگاه از فربهی ساختار مطرح کنیم که کلیات آن تصویب شد اما درباره زیرشاخه‌های این طرح و ساختار جدید هنوز صحبت‌هایی باید انجام شود تا نهایی شود.

وی در همین زمینه ادامه داد:در ساختار تازه تفکیک سه ضلع اصلی نمایشگاه شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی و صنف نشر به شکلی واضح‌تر از قبل دیده شده و این صف‌بندی شفاف‌تر شده است. در این ساختار تازه رئیس نمایشگاه سه معاونت خواهد داشت که شامل معاونی برای اجرا و پیگیری امور حاکمیتی و ستادی مرتبط با بخش دولتی است. معاونت دیگری امور اجرایی را بر عهده خواهد داشت که احتمالا مسئولیت آن با موسسه نمایشگاه‌ها خواهد بود و معاونتی دیگر نیز تمامی موضوعات مرتبط با صنف نشر و کتاب را پیگیری می‌کند که این معاونت نیز برعهده صنف نشر خواهد بود. در این چارت تازه تکلیف کار دیگر به طور کامل مشخص و وظایف نیز با همدیگر تداخلی ندارد.

خبری تازه از میهمان ویژه

دهقانکار در پاسخ به سوالی دیگر درباره گزینه‌های پیش رو برای انتخاب میهمان ویژه نمایشگاه کتاب در سال آتی نیز گفت: گزینه‌های مختلفی مطرح شده‌اند و در دست بررسی هستند اما کشور ترکیه جدی‌ترین گزینه‌ای است که در این زمینه مطرح شده است.