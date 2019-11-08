شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر به ارزیابی از عملکرد استقلال در هفته های اخیر پرداخت و گفت: همانطور که از ابتدای فصل گفتیم استقلال تغییر و تحولات زیادی داشته است. این تیم جوان شد و در هفته های ابتدایی لیگ چون به هماهنگی لازم نرسیده بود، نتایج خوبی هم کسب نکرد. اما هرچه از زمان مسابقات گذشت، شرایط برای این تیم بهتر شد و حالا می بینیم این تیم با ۵ پیروزی پیاپی در لیگ برتر و دو پیروزی در جام حذفی، شرایط خوبی پیدا کرده است.

وی افزود: استقلال منطقی بازی می کند، حرکت هایش برنامه ریزی شده است و اصطلاحاً (بزن زیرش) فوتبال بازی نمی کند بلکه برای هر دیدار تاکتیک خاصی مدنظر سرمربی است و این موضوع باعث شده این تیم بازی به بازی بهتر باشد. استقلال در حالی ۴ گل در نیمه اول به نفت آبادان زد که این تیم در طول ۹ هفته حتی یک بار هم در نیمه اول دروازه اش باز نشده بود و این نشان دهنده عملکرد خوب آبی پوشان برابر نفت بود.

کاپیتان پیشین استقلال در خصوص عملکرد استراماچون نیز گفت: خود من سالها فوتبال بازی کردم و می دانم یکی از دغدغه های سرمربی و بازیکن، شرایط مالی است. این موضوع در عملکرد تیم تأثیر بسزایی دارد. استراماچونی هفته هاست که خوب کار می کند و توانسته استقلال را از انتهای جدول به بالا برساند اما وقتی امکانات نباشد او نمی تواند عملکرد مثبتی داشته باشد. متأسفانه مدیران این روزهای استقلال ضعف ها و نقص های زیادی دارند. فتحی می خواهد همه کارها را خودش انجام دهد و همه موفقیت ها به نام او ثبت شود اما این گونه حرکت کردن تنها به استقلال ضربه می زند. چرا استقلال نباید یک زمین تمرین اختصاصی داشته باشد مگر چقدر هزینه و زمان برای ساخت یک محل تمرین خوب لازم است.

بیانی تصریح کرد: من حاضرم بین هواداران رفته و از آنان پول جمع کنم تا بتوانیم یک محل تمرین مناسب را برای تیم آماده کنیم و قول می دهم هواداران هم تا آنجا که در توان دارند، کمک کنند. پس دلیل اینکه یک تیم بزرگ که پرسابقه ترین تیم فوتبال ایران است پس از یک باران نتواند تمرین کند چیست؟ مگر باشگاه از اسپانسر پول دریافت نمی کند. مگر ما یک کشور پرسرمایه نیستیم؟ چرا نباید تیم هایی چون استقلال و پرسپولیس یک مکان مناسب داشته باشند؟ این روزها پرسپولیس هم صاحب یک زمین خوب شده است اما استقلال هر روز جابجا می شود. با بارش یک باران و برف، تمرین تعطیل می شود و این برای فوتبال ما خوب نیست.

وی گفت: مگر در کشورهای عربی چه اتفاقی می افتد که آن همه زمین تمرین برای تمام رده های فوتبال دارند اما ما متأسفانه صاحب هیچ کدام از آنها نیستیم.

کاپیتان پیشین استقلال در پاسخ به این پرسش که آینده استقلال را با این شرایط چگونه می بینید؟ ادامه داد: من به آینده امیدوارم و مطمئن هستم استقلال شرایط بهتری پیدا خواهد کرد. این روزها هواداران نسبت به گذشته بیشتر به ورزشگاه می آیند. چون تیمشان نتایج خوبی کسب می کند بنابراین استقلال با این روند می تواند خود را به صدر جدول رسانده و حتی به قهرمانی برسد.

بیانی در خصوص صحبت های استراماچونی مبنی بر اینکه با این شرایط نمی تواند به همکاری اش با استقلال ادامه دهد، تصریح کرد: باید به استراماچونی حق داد. او یک مربی حرفه ای است. از کشوری آمده که اصول فوتبال نکته به نکته رعایت می شود اما حالا که اینجاست باید از او استفاده کنیم و امکانات اولیه را حداقل فراهم کنیم. این روزها همه نگران این هستند که شیخ دیاباته مثل مامه تیام به یک باره استقلال را آخر فصل ترک نکند و برود. بنابراین مدیران استقلال باید به سرعت قراردادهای این بازیکنان را طولانی مدت ببندند تا به راحتی از تیم جدا نشوند.

وی خاطرنشان کرد: چرا دکتر نوروزی که سالها برای استقلال زحمت کشیده باید چنین برخوردی با او داشت؟ او حتی زمانی که در استقلال نبود، بازیکنان به کلینیک او رفته و رایگان مداوا می شدند. پس باید قدر چنین افرادی که دلشان با استقلال است را دانست و آنها را به راحتی از دست نداد. دکتر نوروزی یکی از افرادی است که سالها برای استقلال زحمت کشیده و خدمات شایانی انجام داده و باید از تجربیات او بهره مند شویم.

کاپیتان پیشین استقلال در خاتمه گفت: امیدوارم شرایط به گونه ای رقم بخورد که مشکلات حل شده، بازیکنان و سرمربی تمرکزشان بر روی دیدارهای بعدی لیگ باشد تا بتوانیم همچنان استقلالی پرقدرت و روبه جلویی در ادامه لیگ شاهد باشیم.