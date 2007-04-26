موضع گروه 1+5 درقبال مسئله هسته ای ایران تغییر نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر(قنا)، وزارت امور خارجه آمریکا این مطلب را در پاسخ به برخی اطلاعات مطبوعاتی بیان داشت که در آن آمده بود، گروه 1+5 ممکن است به عنوان یک راه حل میانه به جای شرط تعلیق دائم غنی سازی اورانیوم، به ایران اجازه غنی سازی محدود بدهد.

"تام کیسی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت : این دیدگاه مطرح شده است که ما آماده پذیرش غنی سازی جزئی در ایران برای ورود به مذاکرات هستیم، اما این مسئله صحت ندارد.

وی تاکید کرد : تعلیق یعنی "تعلیق"، این عبارت و شرطی است که جامعه بین المللی بویژه پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان آن را تدوین کرده اند تا آماده گفتگو با ایران درباره برنامه هسته ای این کشور باشند.