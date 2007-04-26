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۶ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۶:۵۲

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا :

موضع گروه 1+5 درقبال مسئله هسته ای ایران تغییر نکرده است

موضع گروه 1+5 درقبال مسئله هسته ای ایران تغییر نکرده است

تام کیسی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هرگونه تغییر موضع پنج کشور دائم شورای امنیت و آلمان درقبال مسئله هسته ای ایران را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی قطر(قنا)، وزارت امور خارجه آمریکا این مطلب را در پاسخ به برخی اطلاعات مطبوعاتی بیان داشت که در آن آمده بود، گروه 1+5 ممکن است به عنوان یک راه حل میانه به جای شرط تعلیق دائم غنی سازی اورانیوم، به ایران اجازه غنی سازی محدود بدهد.

"تام کیسی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت : این دیدگاه مطرح شده است که ما آماده پذیرش غنی سازی جزئی در ایران برای ورود به مذاکرات هستیم، اما این مسئله صحت ندارد.

وی تاکید کرد : تعلیق یعنی "تعلیق"، این عبارت و شرطی است که جامعه بین المللی بویژه پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان آن را تدوین کرده اند تا آماده گفتگو با ایران درباره برنامه هسته ای این کشور باشند.

کد مطلب 476568

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