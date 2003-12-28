مهمترين مطالبات نسل جوان پيشرفت ايران اسلامي است

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد مرتضي نبوي در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين ، يكي ازچالشهاي پيش روي نظام را ناكارامدي دستگاه ها دانست و گفت : از نظر مردم صداقت و كارامدي كارگزاران در قواي سه گانه زير سوال رفته است به طوري كه بر اساس نتايج يك نظر سنجي مردم از 90 درصد نمايندگان مجلس ششم ناراضي هستند .

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين تاكيد كرد : ما در بعد فرهنگي واجتماعي قايل به اعتدال و مدارا هستيم و دربعد اقتصادي نيز بر عدالت و تخصيص بهينه منابع تاكيد داريم .

وي با تاكيد بر ضرورت پرهيز از منازعه ميان گروهاي سياسي آ ن را سبب ساز سياست گريزي جامعه خواند و گفت : مدل توسعه سياسي مدعيان اصلاح طلبي، دامن زدن به دعواهاي سياسي و دو قطبي كردن جامعه است وآنها تصور مي كنند باايجاد فضاي هيجاني درجامعه مي توانند به اهداف خود برسند .

مهندس نبوي مشكلات معيشتي را دراولويت مطالبات مردم خواند و با اشاره به اينكه بيكاري و تورم باعث بروز برخي ناهنجاريهاي اجتماعي شده است ، بر ضرورت مبارزه قاطع با فساد اداري تاكيد كرد .

