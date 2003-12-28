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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۸:۳۵

مرتضي نبوي :

مهمترين مطالبات نسل جوان پيشرفت ايران اسلامي است

عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين گفت : بايد با اعتدال ، اعتماد سازي و احترام به حقوق مردم و با پرهيز از تفرقه درجهت پيشرفت كشور گام برداريم زيرا مهمترين مطالبات مردم بويژه نسل جوان پيشرفت ايران اسلامي است .

به گزارش خبرگزاري مهر، سيد مرتضي نبوي در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين ، يكي ازچالشهاي پيش روي نظام را ناكارامدي دستگاه ها دانست و گفت : از نظر مردم صداقت و كارامدي كارگزاران در قواي سه گانه زير سوال رفته است به طوري كه بر اساس نتايج يك نظر سنجي مردم از 90 درصد نمايندگان مجلس ششم ناراضي هستند .
عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين  تاكيد كرد : ما در بعد فرهنگي واجتماعي قايل به اعتدال و مدارا هستيم و دربعد اقتصادي نيز بر عدالت و تخصيص بهينه منابع تاكيد داريم .
وي  با تاكيد بر ضرورت پرهيز از منازعه ميان گروهاي سياسي آ ن را سبب ساز سياست گريزي جامعه  خواند و گفت : مدل توسعه سياسي مدعيان اصلاح طلبي، دامن زدن به دعواهاي سياسي و دو قطبي كردن جامعه است وآنها تصور مي كنند باايجاد فضاي هيجاني درجامعه مي توانند به اهداف خود برسند . 
مهندس نبوي  مشكلات معيشتي را دراولويت مطالبات مردم خواند و با اشاره به اينكه بيكاري و تورم باعث بروز برخي ناهنجاريهاي اجتماعي شده است  ، بر ضرورت مبارزه قاطع با فساد اداري تاكيد كرد . 
  

  

کد مطلب 47657

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