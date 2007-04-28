معاون امور آماده سازی سهام و شرکت های دولتی سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص دستورالعمل بند(ج) ماده 8 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده درماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، گفت: این دستور العمل توسط وزیر اقتصاد برای اصلاح ساختار شرکت ها و سازمان های مشمول خصوصی سازی تصویب شده است.

اسماعیل غلامی با بیان این که اصلاح ساختار بیشتر در مورد نیروی انسانی شرکت ها صورت می پذیرد و این در حالی است که تاکنون بیشترهزینه ها مربوط به بازسازی کارخانه ها بوده است، افزود: تا زمانی که اصلاح ساختار صورت نگیرد، شرکت خریداری نخواهند شد و برای فروش با مشکل مواجه می شوند.

وی تصریح کرد: طبق ماده 8 وجوه حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی به نام خزانه داری کل کشور متمرکز می شود.

عضوهیئت عامل سازمان خصوصی سازی افزود: سهم 70 درصدی شرکت های مادر تخصصی از محل فروش سهام بابت پرداخت دیون این شرکت ها به دولت، آماده سازی، بهسازی، اصلاح ساختار شرکت های دولتی برای واگذاری، کمک به هزینه های تعدیل نیروی انسانی و آموزش های فنی و حرفه ای هزینه می شود.

وی اظهارداشت:20 درصد دیگر از محل فروش سهام شرکت های مادر تخصصی بابت علی الحساب مالیات برعملکرد شرکت مادر تخصصی یا شرکت های تحت پوشش آن و 10 درصد دیگر نیز به عنوان علی الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذی ربط هزینه می شود.

غلامی در بخش دیگری از دستورالعمل بند (ج) ماده 8 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذ شده درماده 9 قانون برنامه چهارم توسعه، گفت: بخش دیگری از دستورالعمل مربوط به کمک به توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در فعالیت های اقتصادی در قالب بودجه سنواتی و تکمیل طرح های نیمه تمام و سرمایه گذاری در چارچوب بودجه مصوب است.