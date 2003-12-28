كالاهاي اهدايي به زلزله زدگان بم در كوتاهترين زمان ممكن از گمركات كشور ترخيص مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر، رييس كل گمرك ايران با صدور بخشنامه اي به همه مسئولان گمركات كشور دستور داد، كالاها و اجناس اهدايي از كشورهاي ديگر را در كوتاهترين زمان ممكن ترخيص كنند.

متن كامل بخشنامه رييس كل گمرك ايران به مديران ساير گمركات اجرايي كشور، جهت تسريع و تسهيل در ترخيص كمكهاي انسان دوستانه و كالاهاي اهدايي به شرح ذيل است.

براي ارسال سريع كالاهاي اهدايي جهت مناطق زلزله زده استان كرمان و با توجه به ابعاد عظيم فاجعه و لزوم كمك رساني فوري موارد زير مد نظر قرار گيرد.

1- كالاهاي امدادي و اهدايي به صورت 24 ساعته و خارج از نوبت ترخيص شود.

2- كالاهايي كه به دولت جمهوري اسلامي ايران اهداء مي شود به گيرنده هلال احمر يا استانداري كرمان ترانزيت و ترخيص مي شود.

3- در ساير موارد و كالاهايي كه گيرنده مشخص ندارد به مقصد گمركات كرمان ترانزيت تا زير نظر مقامات محل(هلال احمر و استانداري كرمان) توزيع گردد.

