رقابت ۶۷ راس اسب در هفته قهرمانی کورس پاییزه آق قلا

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم و قهرمانی رقابتهای کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا بعدازظهر جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار میشود که ۶۷ راس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون در ۶ دور هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۵۵۰ متری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
جایزه نقدی این هفته از رقابتها ۱۴۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که به صاحبان اسبهای اول تا سوم کورسهای ۶ گانه اهدا خواهد شد.
مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستانهای گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار میشود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعههای سوارکاری این سه شهرستان میکشاند.
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