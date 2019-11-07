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۱۶ آبان ۱۳۹۸، ۲۰:۳۸

رقابت ۶۷ راس اسب در هفته قهرمانی کورس پاییزه آق قلا

رقابت ۶۷ راس اسب در هفته قهرمانی کورس پاییزه آق قلا

آق قلا – ۶۷ راس اسب در هفته قهرمانی رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دهم و قهرمانی رقابت‌های کورس اسبدوانی پاییزه آق قلا بعدازظهر جمعه در مجموعه سوارکاری این شهرستان برگزار می‌شود که ۶۷ راس اسب از نژادهای ترکمن و دوخون در ۶ دور هزار، هزار و ۲۰۰ و هزار و ۵۵۰ متری با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

جایزه نقدی این هفته از رقابت‌ها ۱۴۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که به صاحبان اسب‌های اول تا سوم کورس‌های ۶ گانه اهدا خواهد شد.

مسابقات کورس اسبدوانی در استان گلستان هر ساله در شهرستان‌های گنبدکاووس، آق قلا و بندرترکمن برگزار می‌شود و علاقمندان بسیار زیادی را به مجموعه‌های سوارکاری این سه شهرستان می‌کشاند.

کد مطلب 4765833

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