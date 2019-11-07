ستاد اقتصاد مقاومتی استان گیلان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کیوان محمدی شامگاه پنجشنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی گیلان در سالن غدیر استانداری با اشاره به تعریف ۱۹ پروژه و ۵۳ زیر پروژه در حوزه اقتصاد مقاومتی این استان، اظهار کرد: سه پروژه سدهای لاستیکی، تصفیه خانه و احیای صنعت نوغانداری جز پروژه‌های بزرگ استان گیلان هستند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان مسئله پسماند را از جمله معضلات استان عنوان کرد و افزود: در حوزه مسکن‌ مهر ۱۰ میلیارد تومان ابلاغ شده در حالی برای تکمیل نیازمند ۲۷میلیارد تومان هستیم لذا لازم است مابقی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه ابلاغ شود.

اعتبار ۹۵ میلیارد ریال برای تکمیل پروژه‌های سد لاستیکی

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ایگیلان در ادامه این جلسه با اشاره به اهداف احداث سدهای لاستیکی، اظهار کرد: توسعه و بهبود آبیاری مزارع شالیزاری، تقویت آب سفره‌های زیرزمینی، ایجاد زیرساخت لازم برای تحقق طرح‌های تفریحی، توریستی و گردشگری از جمله این اهداف است.

وحید خرمی با بیان اینکه ردیف اعتباری هفت سدلاستیکی استان گیلان برابر است، افزود: ۳۵ میلیارد تومان اعتبار ابتدای ماه جاری برای آغاز کار ابلاغ شده و در مجموع برای تکمیل این تعداد سد لاستیکی تا پایان سال آینده نیازمند ۹۵ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

پیشرفت ۵۴ درصدی تصفیه‌خانه مسکن مهر

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری گیلان نیز در ادامه این جلسه جمع آوری فاضلاب‌های شهری شهرهای رشت، انزلی و خمام را جز ابلاغیه پروژه‌های اقتصاد مقاومتی این شرکت عنوان و اظهار کرد: تکمیل و بهره برداری پروژه تصفیه خانه فاضلاب جنوب شهر رشت واقع در سایت مسکن مهر جز اولویت اصلی در اقتصاد مقاومتی است.

سید محسن حسینی با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این پروژه ۷۱ درصد، پیشرفت تجهیزات ۴۴ درصد و در مجموع پروژه تصفیه خانه مسکن مهر۵۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: تصفیه خانه فاضلاب جنوب شهر رشت دارای ۱۲ هزار و ۵۹۰ متر مکعب ظرفیت است که با تکمیل این پروژه ۱۲۰ هزار نفر تحت پوشش قرار می‌گیرند.

وی تصریح کرد: کل اعتبار مورد نیاز برای تکمیل تصفیه خانه فاضلاب رشت ۲۷۰ میلیارد ریال است که تاکنون ۲۲۰میلیارد ریال ابلاغ شده است.

هدفگذاری ایجاد 7500 شغل برای مددجویان

مدیرکل کمیته امداد گیلان با اشاره به الگوی جدید اشتغال این نهاد در سال جاری، اظهار کرد: نقش کمیته امداد ایجاد استقلال، رفاه اقتصادی عمومی، تامین معیشت، مسکن، اشتغال و تقویت اقتصاد خانواده برای از بین بردن فقر است.

عباس اهرابی با تاکید بر دانش بنیان شدن و تمرکز بر مزیت‌های بومی و هدایت شغلی توسط کارشناسان، راهبرد شغلی توسط کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، ادامه داد: براساس برنامه‌های امسال در نظام پولی بخشی از این طرح‌ها از طریق خیرین کارآفرین استانداری و بخشی دیگر توسط جهادگران کارآفرین با هماهنگی سپاه پاسداران در راستای رفع بیکاری در مناطق حاد محروم با همکاری مسئولین استانی و شهرستانی انجام می‌شود

وی ادمه داد: ایجاد مشاغل پایدار برای مددجویان مورد حمایت، ایجاد درآمد موثر و مفید، واگذاری اشتغال، استعداد سنجی و شناسایی مددجویان مستعد اشتغال بر اساس ضوابط و قوانین جاری کمیته امداد، از جمله اقدامات رفع بیکاری برای قشر محرومین کشور است.

مدیر کل کمیته امداد گیلان با اشاره به هدفگذاری این نهاد برای ایجاد هفت هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در گیلان، گفت: پرداخت بسته‌های تشویقی کاریابی، توسعه منابع فعالیت‌های اشتغال شامل منابع امدادی، قرض الحسته بانکی، توسعه اشتغال پایدار روستایی منابع هم‌افزایی است.