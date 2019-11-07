به گزارش خبرنگار مهر، امین حسنوند شامگاه پنجشنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به اینکه پیرو دستور رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان مبنی بر دولتی کردن داروخانه هایی که در دست پیمانکاران بخشی خصوصی است، اولین داروخانه مربوط به بیمارستان شهر دورود به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شد، اظهار داشت: در ادامه داروخانه های کوهدشت، نورآباد و الشتر نیز به دانشگاه علوم پزشکی واگذار شدند.

وی با بیان اینکه برایجذب نیروهای داروخانه های مذکور، برگزاری آزمون را در دستور کار قرار دادیم، تصریح کرد: آزمون جذب نیروها در شهرستان های مذکور برگزار شد و طی هفته آینده در این شهرها حضور می یابیم و افراد مصاحبه می شوند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی لرستان افزایش درآمد دانشگاه و حل مشکلات و کاهش بدهی ها را یکی از اهداف دولتی کردن داروخانه ها برشمرد و افزود: یکی دیگر از اهداف نیز کمک به تامین دارو در استان است، دانشگاه علوم پزشکی برای تامین دارو در این برهه که تحت تحریم هستیم تلاش می کند تا بتوانیم مشکلات دارویی استان را حل کنیم.

حسنوند خاطرنشان کرد: در یک ماه آینده نیز داروخانه های پلدختر، ازنا و بروجرد به بخش دولتی واگذار می شوند.