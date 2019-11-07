مذاکره و مقاومت دو مسیر مقابل هم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد حاجی ابوالقاسم دولابی شامگاه پنج شنبه در نشست سیاسی با موضوع «مذاکره یا مقاومت» با بیان اینکه اگر صرفا به دنبال مذاکره در هر شرایطی باشیم، این معنای آن است که با واژه مقاومت بیگانه هستیم و عکس این موضوع نیز میتواند صادق باشد، افزود: مذاکره و مقاومت دو مسیر کاملا مقابل هم هستند و هیچگاه نمیتوان این تصور را کرد که میتوان هم مذاکره کرد و هم مقاومت را دنبال کرد.
وی با تاکید بر اینکه اگر قرار باشد از بین مذاکره و مقاومت یکی را برگزینیم، بیتردید مقاومت مقدمتر بر مذاکره خواهد بود، تصریح کرد: مقصود ما از مذاکره، مذاکرهای است که مبتنی بر عقل، عدالت و منطق باشد، بنابراین مذاکرهای که از روی ضعف انجام گرفته و خروجی آن بر مبنای زور و قدرتطلبی باشد، هیچگاه نمیتواند مصلحت جامعه را به دنبال داشته باشد.
نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری در تعریف مذاکره عاقلانه با یادآوری اینکه این نوع مذاکره بر اصولی و قواعدی چون منطق و حاکم بودن حقوق صحیح بر مذاکره استوار بوده و هر دو طرف مذاکرهکننده در جایگاه اقتدار قرار دارند، ادامه داد: این در حالی است که موضوع مقاومت زمانی ارجحیت پیدا میکند که مذاکره از موضع ضعف انجام پذیرفته و باعث شود تا زیر بار زور برویم.
دولابی با یادآوری اینکه منطق و عقل حکم میکند که از مذاکره عاقلانه و عادلانه و نیز مذاکرهای که از روی منطق باشد، حمایت کنیم، اظهار کرد: در طول انقلاب نیز شاهد انجام چنین مذاکراتی بودیم، مذاکراتی که بر مبنای عقل و منطق بود و همواره عاقلانه پای میز مذاکره نشستیم که نمونه بارز آن مذاکره با عراق، کشوری که در دوران هشت سال دفاعمقدس، رو در روی ما بود، انجام شد.
وی در ادامه با اشاره به مذاکراتی که در سالهای اخیر با آمریکا انجام شده است، یادآور شد: امروز بر همگان ثابت شده است که آمریکا قصد ندارد حقوق مسلم ملت ایران از جمله مسائل مربوط به انرژی هستهای را به رسمیت بشناسد، این در حالی است که ایران اسلامی در این زمینه به همه تعهدات بینالمللی خود عمل کرده و مهمتر از همه اینکه رهبر فرزانه انقلاب نیز دستیابی به سلاحهای هستهای را حرام اعلام کردهاند.
نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه به رسمیت ندانستن حقوق ملت ایران توسط آمریکا در حالی صورت میگیرد که اقدامات اسرائیل که امروزه بر همگان آشکار شده است، از نظر آمریکا هیچ منع قانونی نداشته و در قبال آن سکوت اختیار کرده است، بیان کرد: با وجود پایبندی ایران به همه تعهدات خود، باز هم شاهد تشدید تحریمها علیه کشورمان هستیم.
دولابی با تاکید بر اینکه در مذاکرهای که یک طرف به طرف مقابل با وجود انجام همه تعهدات ظلم کند، به طور حتم نمیتوان این مذاکره را عقلانی دانست و به آن پایبند بود، افزود: در خصوص برجام نیز همین مسئله صادق است و بیتردید اگر قرار باشد مذاکرهای صورت گیرد، طرف مقابل باید همه خسارات را از جمله خساراتی که به واسطه عمل نکرده به برجام و تحریمهای چهل ساله بر ملت ایران وارد کرده است، بپردازد.
وی با بیان اینکه مذاکرهای که از روی ترس و ضعف باشد، مذاکره منطقی نبوده و بیش از همه یک تهدید بهشمار میرود، ادامه داد: موضوع مذاکره و مقاومت زمانی در کنار یکدیگر قرار گرفته و منافاتی با هم نخواهند داشت که در مذاکره صورت گرفته، منافع و حقوق دو طرف در نظر گرفته شده باشد، لذا معتقدیم این نوع مذاکره نه تنها با مقاومت منافاتی ندارد، بلکه آن را تداوم نیز میبخشد، همانند مذاکرهای که امروز ایران با عراق دارد.
نظر شما