مرگ کارگرساختمانی بر اثر سقوط بالابر در چرداول

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قدرت رضایی اظهارداشت : در پی اعلام فوت یک نفر کارگر ساختمانی در روستای چشمه ماهی بخش هلیلان بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد،کارگر ساختمان که پیرمردی ۶۵ساله بوده ، به علت عدم رعایت اصول ایمنی در نصب دستگاه بالابر ،دستگاه به پایین سقوط و با کارگر مذکور برخورد و موجب فوت وی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول در پایان توصیه کرد:کارفرمایان و کارگران به جهت جلوگیری از حوادث ناگوار حین کار نسبت به رعایت اصول ایمنی اقدام کنند.