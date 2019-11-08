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۱۷ آبان ۱۳۹۸، ۷:۵۹

فرمانده انتظامی چرداول خبر داد:

مرگ کارگرساختمانی بر اثر سقوط بالابر در چرداول

مرگ کارگرساختمانی بر اثر سقوط بالابر در چرداول

ایلام - فرمانده انتظامی چرداول از مرگ کارگر ۶۵ساله بر اثر سقوط دستگاه بالابر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ  قدرت رضایی اظهارداشت : در پی اعلام فوت یک نفر کارگر ساختمانی در روستای چشمه ماهی بخش هلیلان بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد،کارگر ساختمان که پیرمردی ۶۵ساله بوده ، به علت عدم رعایت اصول ایمنی در نصب دستگاه بالابر ،دستگاه به پایین سقوط و با کارگر مذکور برخورد و موجب فوت وی شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول  در پایان توصیه کرد:کارفرمایان و کارگران به جهت جلوگیری از حوادث ناگوار حین کار نسبت به رعایت اصول ایمنی اقدام کنند.

کد مطلب 4765915

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