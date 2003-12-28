كشتيراني جمهوري اسلامي ايران كمك هاي بشر دوستانه به زلزله زدگان را رايگان حمل مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ضمن ابراز همدردي با زلزله زدگان شهرستان بم اعلام كرد: ستاد كمك هاي امدادي كشتيراني به منظور امداد رساني به مردم زلزله زده اين شهرستان و ياري به هم ميهنان آسيب ديده با صدور بخشنامه اي به كليه نمايندگي هاي خارج از كشور كشتيراني جمهوري اسلامي ايران ، حمل رايگان كمك هاي بشر دوستانه از مبادي خارج از كشور به مقصد ميهن اسلامي را از طريق ناوگان دريايي مورد تاكيد قرار داده است.

ستاد كمك هاي امدادي كشتيراني همچنين تاكيد كرده است در صورت دريافت پيشنهاد حمل محمولات كانتينري و تجهيزات امدادي كليه دفاتر منطقه اي كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در اروپا ، آسيا و خاورميانه نسبت به حمل رايگان آن بدون اخذ هر گونه وجه اقدام مي كنند.