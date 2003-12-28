" باستاني پاريزي " بجاي سخنراني به كمك مردم" بم " رفت

باستاني پاريزي كه قرار بود امروز صبح در تالار علامه اميني دانشگاه تهران،در پيش همايش بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت سخنراني كند از حضور در اين جلسه خودداري و براي كمك به مردم آسيب ديده "بم" به اين شهرستان سفر كرد .

به گزارش خبر نگار ادبي " مهر" محمد ابراهيم باستاني پاريزي استاد دانشگاه و پژوهشگر تاريخ ، بويژه تاريخ و فرهنگ كرمان كه پيش تر اعلام شده بود ، امروز يكشنبه 7 دي ماه در پيش همايش بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت كه با عنوان « بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت» در دانشگاه علامه اميني بر گزار مي شود ، سخنراني خواهد كرد، در جلسه حضور نيافت .

گفته مي شود وي در پي فاجعه ملي زلزله « بم» جهت كمك به مردم آسيب ديده به اين شهرستان سفر كرده است .

پيش همايش دو روزه بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت امروز و فردا( يكشنبه و دوشنبه ( 7و8) دي ماه 1382 در تالار علامه اميني كتابخانه مركزي دانشگاه تهران برگزار مي گردد.