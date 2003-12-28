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۷ دی ۱۳۸۲، ۱۳:۲۰

با آغاز پيش همايش دو روزه مشروطه

" باستاني پاريزي " بجاي سخنراني به كمك مردم" بم " رفت

باستاني پاريزي كه قرار بود امروز صبح در تالار علامه اميني دانشگاه تهران،در پيش همايش بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت سخنراني كند از حضور در اين جلسه خودداري و براي كمك به مردم آسيب ديده "بم" به اين شهرستان سفر كرد .

به گزارش خبر نگار ادبي " مهر" محمد ابراهيم باستاني پاريزي  استاد دانشگاه  و پژوهشگر تاريخ  ،  بويژه  تاريخ و فرهنگ كرمان  كه پيش تر اعلام شده بود ،  امروز يكشنبه  7 دي ماه  در پيش همايش بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت كه با عنوان « بررسي مباني فكري و اجتماعي مشروطيت»  در دانشگاه علامه اميني  بر گزار مي شود ،  سخنراني خواهد كرد،  در جلسه حضور نيافت .
گفته مي شود وي در پي فاجعه ملي زلزله « بم»  جهت كمك به مردم آسيب ديده  به اين شهرستان  سفر كرده است .
پيش همايش  دو روزه بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت امروز و فردا( يكشنبه و دوشنبه ( 7و8) دي ماه 1382  در تالار علامه اميني كتابخانه مركزي دانشگاه تهران برگزار مي گردد.  
کد مطلب 47661

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