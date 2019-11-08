به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محمد شاهچراغی در خطبههای نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلای این شهر، ضمن بیان اینکه مردم با حضور پرشور در راهپیمایی ۱۳ آبان پیامی روشن به جهانیان داشت، ابراز کرد: ملت ما نشان دادند که مذاکره با آمریکا انجام نمیشود.
وی بابیان اینکه مردم نشان دادند که مذاکره هیچ مشکلی را حل نمیکند، افزود: یکی دیگر از پیامهای مهم این حضور پرشور و انقلابی این بود که مردم از مبارزه با ظلم و ستم خسته نمیشوند و همواره پای آرمانهای انقلاب اسلامی ایستادهاند.
امامجمعه سمنان بابیان اینکه حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان امسال پرشور و مثالزدنی بود، تأکید کرد: این حضور سبب شد تا دشمنان مأیوستر شوند.
آیتالله شاهچراغی درباره بدعهدی غرب و آمریکا نیز، توضیح داد: شروع فعالیتها در انرژی هستهای بهتلافی بدعهدی طرف مقابل درواقع بهمثابه یک گام مقاومتی و انقلابی است.
وی بابیان اینکه مردم از اجرای کاهش تعهدات ایران اسلامی در قبال غرب و برجام خوشحال هستند و از این اقدام حمایت میکنند، افزود: مردم همواره از مواضع انقلابی حمایت میکنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری بخش دوم سخنان خود را به گرانی و ضرورت مدیریت اوضاع توسط مقامات دولتی اختصاص داد و گفت: مشکلات کشور مربوط به اقتصاد است و این همان موضوعی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به آن تأکید کردهاند.
آیتالله شاهچراغی ضمن بیان اینکه نگاه به داخل در زمینهٔ اقتصاد ضروری است، گفت: مذاکره با آمریکا حلکننده مشکلات اقتصادی کشور نخواهد بود.
وی بابیان اینکه کارشکنی کارگزاران موجب فساد و انحراف جامعه از مسیر درست میشود، تأکید کرد: مسئولان و کارگزاران باید در نظام اسلامی باید مراقب باشند از مسیر درست انحراف پیدا نکنند.
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