به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای تحریم های اخیر آمریکا علیه ستاد کل نیروهای مسلح و تعدادی از فرماندهان و مقامات لشکری را محکوم کرد و این اقدام را تحریک آمیز و موجب مصمم تر شدن نیروهای مسلح و مدافع انقلاب برای عملیاتی کردن سناریوهای مورد نظر و متناسب برای مقابله با شیطان بزرگ و متحدان کاخ‌سفید دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: اقدام رژیم مستکبر، سلطه‌گر و تروریستی ایالات متحده آمریکا در تحریم ستاد کل نیروهای مسلح و تعدادی از فرماندهان و مقامات لشکری جمهوری اسلامی که همواره در خط مقدم امنیت و افتخارآفرینی برای ملت ایران برابر توطئه ها و نقشه‌های شیطانی جبهه دشمنان انقلاب اسلامی درخشیده‌اند، دلالت بر حقانیت و موفقیت راه و مسیری دارد که از یک سو خرسندی، اعتماد و غرور ایرانیان و بلکه امت اسلامی را رقم زده است و از سوی دیگر استیصال و عصبانیت جبهه دشمن به ویژه هیأت حاکمه بی خرد کاخ سفید را نمایان ساخته است.

این بیانیه آورده است: قرائن نشان می‌دهد نفس‌های دشمن در میدان تقابل راهبردی با انقلاب اسلامی به شمارش افتاده است و اینگونه اقدامات در معادله‌ای معکوس ضمن بازنمایی شکست و استیصال آمریکا، بی‌اعتمادی و تنفر ملت ایران علیه آنها را تعمیق و در ادامه مقاومت فعال و ایستادگی و پایداری تاثیر محور خود مصمم‌تر می‌سازد و روند افول و زوال حتمی آمریکایی‌ها را نیز سرعت می‌بخشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام اخیر آمریکا را تحریک‌آمیز و موجب مهیاتر شدن نیروهای مسلح و مدافع انقلاب برای عملیاتی کردن سناریوهای مورد نظر و متناسب در مقابله با شیطان بزرگ و نظامیان تروریست آمریکایی توصیف و تاکید کرد: به فضل الهی و به پشتوانه حمایت‌های همه جانبه ملت ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح مقتدر و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور با اشراف اطلاعاتی همه‌جانبه بر وضعیت و تحرکات دشمن در جغرافیای داخلی و پیرامونی میهن اسلامی، تحت فرماندهی و هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای، مهار هوشمندانه سیاست ‌ها و سناریوهای ضدامنیتی و مخاطره‌آفرین برای این سرزمین مقدس را در دستورکار دائمی داشته و قاطعانه اجازه نخواهند داد استقلال، تمامیت ارضی و امنیت پایدار و کم‌نظیر ایران عزیز خدشه‌دار شود.

این بیانیه اعلام تحریم‌های اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را زنجیره‌ای از نمایش‌های مضحک، شکست‌خورده و حقارت‌آمیز قلمداد کرد و آورده است: بی‌تردید ناکارآمدی و شکست تحریم‌ها و نقشه‌های آمریکایی در جنگ ظالمانه اقتصادی و اثبات هوشمندی و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی ایران برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌های بالنده و موفق در پیش‌روندگی و پیشرفت کشور و مقاوم‌سازی نظام برابر اقدامات غیرقانونی و ضدانسانی دشمنان که عامل اصلی عصبانیت آمریکا و دنباله‌روهای کاخ سفید به شمار می‌رود؛ ایران اسلامی را در پیگیری اهداف و آرمان‌های بلند و تمدن‌ساز خود متحدتر و ثابت قدم‌تر می‌سازد.