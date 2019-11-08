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۱۷ آبان ۱۳۹۸، ۱۴:۱۰

بیانیه سپاه در محکومیت تحریم‌های آمریکا؛

مصمم‌تر از گذشته به مقابله با شیطان بزرگ خواهیم پرداخت

مصمم‌تر از گذشته به مقابله با شیطان بزرگ خواهیم پرداخت

سپاه پاسداران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران اسلامی،آورده است: مصمم‌تر از گذشته به مقابله با آمریکا و شیطان بزرگ خواهیم پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه ای تحریم های اخیر آمریکا علیه ستاد کل نیروهای مسلح و تعدادی از فرماندهان و مقامات لشکری را محکوم کرد و این اقدام را تحریک آمیز و موجب مصمم تر شدن نیروهای مسلح و مدافع انقلاب برای عملیاتی کردن سناریوهای مورد نظر و متناسب برای مقابله با شیطان بزرگ و متحدان کاخ‌سفید دانست.

در بخشی از این بیانیه آمده است: اقدام رژیم مستکبر، سلطه‌گر و تروریستی ایالات متحده آمریکا در تحریم ستاد کل نیروهای مسلح و تعدادی از فرماندهان و مقامات لشکری جمهوری اسلامی که همواره در خط مقدم امنیت و افتخارآفرینی برای ملت ایران برابر توطئه ها و نقشه‌های شیطانی جبهه دشمنان انقلاب اسلامی درخشیده‌اند، دلالت بر حقانیت و موفقیت راه و مسیری دارد که از یک سو خرسندی، اعتماد و غرور ایرانیان و بلکه امت اسلامی را رقم زده است و از سوی دیگر استیصال و عصبانیت جبهه دشمن به ویژه هیأت حاکمه بی خرد کاخ سفید را نمایان ساخته است.

این بیانیه آورده است: قرائن نشان می‌دهد نفس‌های دشمن در میدان تقابل راهبردی با انقلاب اسلامی به شمارش افتاده است و اینگونه اقدامات در معادله‌ای معکوس ضمن بازنمایی شکست و استیصال آمریکا، بی‌اعتمادی و تنفر ملت ایران علیه آنها را تعمیق و در ادامه مقاومت فعال و ایستادگی و پایداری تاثیر محور خود مصمم‌تر می‌سازد و روند افول و زوال حتمی آمریکایی‌ها را نیز سرعت می‌بخشد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدام اخیر آمریکا را تحریک‌آمیز و موجب مهیاتر شدن نیروهای مسلح و مدافع انقلاب برای عملیاتی کردن سناریوهای مورد نظر و متناسب در مقابله با شیطان بزرگ و نظامیان تروریست آمریکایی توصیف و تاکید کرد: به فضل الهی و به پشتوانه حمایت‌های همه جانبه ملت ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح مقتدر و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور با اشراف اطلاعاتی همه‌جانبه بر وضعیت و تحرکات دشمن در جغرافیای داخلی و پیرامونی میهن اسلامی، تحت فرماندهی و هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت امام خامنه‌ای، مهار هوشمندانه سیاست ‌ها و سناریوهای ضدامنیتی و مخاطره‌آفرین برای این سرزمین مقدس را در دستورکار دائمی داشته و قاطعانه اجازه نخواهند داد استقلال، تمامیت ارضی و امنیت پایدار و کم‌نظیر ایران عزیز خدشه‌دار شود.

این بیانیه اعلام تحریم‌های اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را زنجیره‌ای از نمایش‌های مضحک، شکست‌خورده و حقارت‌آمیز قلمداد کرد و آورده است: بی‌تردید ناکارآمدی و شکست تحریم‌ها و نقشه‌های آمریکایی در جنگ ظالمانه اقتصادی و اثبات هوشمندی و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های ملی ایران برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌های بالنده و موفق در پیش‌روندگی و پیشرفت کشور و مقاوم‌سازی نظام برابر اقدامات غیرقانونی و ضدانسانی دشمنان که عامل اصلی عصبانیت آمریکا و دنباله‌روهای کاخ سفید به شمار می‌رود؛ ایران اسلامی را در پیگیری اهداف و آرمان‌های بلند و تمدن‌ساز خود متحدتر و ثابت قدم‌تر می‌سازد.

کد مطلب 4766158
هادی رضایی

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    نظرات

    • SI ۱۵:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ننگ بر آمریکا و انگلیس خبیث. شاید با بسیاری از سیاست های داخلی و خارجی ایران مخالف باشیم ولی در مقابل این دو خبیث (امریکا و انگلیس) هیچوقت سر تعظیم فرو نخواهیم آورد..... زنده باد ایران

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