استکبار قصد ایجاد فتنه و آشوب همزمان در عراق، لبنان و ایران داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی سلیمانی اردهالی در خطبه های این هفته نماز جمعه مشهد اردهال که در جوار بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن باقر(ع) برگزار شد با بیان اینکه روز ۱۳ آبان روز انزجار از استکبار جهانی است، اظهار داشت: ملت ایران ظلم و ستمی که آمریکا در طول عمر انقلاب اسلامی روا داشته است را فراموش نمی کند.

وی از دسیسه چینی و فتنه انگیزی آمریکا در طول این سال ها خبر داد و ابراز داشت: اعمال تحریم های ظالمانه، سرنگونی هواپیمای مسافربری، جنگ تحمیلی و فتنه ۸۸ فقط گوشه ای از ظلم و ستم های آمریکا بر علیه انقلاب و مردم ایران است.

اسلام در طول تاریخ تنها از تفرقه ضربه خورده است

امام جمعه مشهداردهال ضمن اشاره به فرارسیدن هفته وحدت و گرامیداشت آن تصریح کرد: هر آنچه که اسلام در طول سالیان سال ضربه خورده است از تفرقه و عدم اتحاد بین مردم بوده است.

وی با بیان اینکه آمریکا و دنیای استکبار قصد داشت با ایجاد فتنه در عراق و لبنان، سوریه ای دیگر بسازد، افزود: آنها می خواستند با ایجاد فتنه همزمان در عراق، لبنان و ایران باعث ایجاد اختلاف در کشورهای محور مقاومت در منطقه شوند.

توزیع لباسهای متحدالشکل در بین آشوبگران منطقه‌ای یکی از برنامه‌های فتنه انگیزی آمریکا

سلیمانی اردهالی افزود: استکبار برای ایجاد فتنه در کشورهای مقاومت قصد داشتند با توزیع لباس های متحد الشکل در بین آشوب گران باعث تقویت فتنه شود که این نقشه آنان با دستگیری روح الله زم توسط سپاه نقش بر آب شد.

۴۰۰هزار میلیارد دلار پیش بینی هزینه جنگ با ایران

وی با پیش بینی هزینه ۴۰۰هزار میلیارد دلاری جنگ آمریکا با ایران بیان داشت: چون آمریکا توانایی تامین این هزینه را ندارد قصد داشت با ایجاد جنگ نیابتی، مقاومت مردم و ملت ایران را بشکند که در این دسیسه هم توفیقی پیدا نکرد.

امام جمعه مشهد اردهال با اشاره به کاهش تعهدات برجامی ایران تصریح کرد: اروپا هم نشان داد مانند آمریکا به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و نباید کشور و پیشرفت علمی و هسته ای را معطل اروپایی ها کرد.