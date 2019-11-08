عملکرد دستگاه قضایی رضایت اکثر مردم را جلب کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت الله اسماعیلی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان قرچک اظهار داشت: امروز تجربه نشان می دهد آمریکا و سه کشور اروپایی بنا ندارد به تعهداتشان عمل کنند.

اسماعیلی با تاکید بر داشتن عزت و غرور و بزرگی و صلابت در جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمنان قسم خورده خود گفت: چقدر ذلت و انفعال؟ تنها پاسخ درست و در شأن ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران خروج از برجام است.

وی ضمن تشکر ویژه از دستگاه قضایی که رضایت اکثر مردم را جلب کرده است و مردم را امیدوار کرده است بیان داشت: استواری و عدالت صحیح تر قوه قضاییه روح تازه ای بر کالبد قانون گذاری دمیده است و است خرسندی حاصل از این عدالت در چهره و رفتار تک تک مردم به خوبی دیده می شود و در این راستا قدردان همه زحمت کشان هستیم.

امام جمعه قرچک عنوان داشت: آنهایی که قوه قضائیه را تخریب می کنند ۲ خصوصیت دارند، یا ناسالم اند و یا می ترسند و که باید به این نکته به خوبی توجه کنیم که این تخریب کنندگان از کدام دسته می باشند و در این زمینه وزارت اطلاعات آمار اعلام کرده که اکثریت مردم رضایت دارند ، برخی از خود دولت، مخالف و منکر هستند.