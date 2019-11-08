برداشتن گام چهارم در کاهش تعهدات برجام قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبههای نماز جمعه این هفته قم که در مصلی قدس برگزار شد، اظهار داشت: امروز دشمنان تلاش میکنند به دلیل محبت ما به اهل بیت(ع) با ما دشمنی کنند.
وی گفت: امروز وحدت را باید بیش از گذشته حفظ کرد و یاد خداوند را باید همواره در دل زنده نگه داریم چرا که این سیره و سنت پیامبر(ص) و ائمه معصومین علیهم السلام بوده است و آن بزرگواران از راه محبت، دیگران را جذب میکردند.
نماینده ولی فقیه در استان قم افزود: دشمنان تلاش میکنند تا کینه و نفاق را در جامعه اسلامی گسترش دهند که در این عرصه باید هوشیار بود.
وی همچنین از دولت برای برداشتن گام چهارم کاهش تعهدات ایران در موضوع برجام تقدیر کرد.
آیت الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود کشته و مجروح شدن تعدادی از هموطنان در زلزله آذربایجان شرقی را تسلیت گفت و از مسئولان خواست تا در اولین فرصت برای حل مشکلات آنان تلاش کنند.
وی بیان کرد: سالروز ازدواج حضرت محمد(ص) با حضرت خدیجه(س) روز بابرکتی است و این ازدواج بر اساس معیارها الهی صورت گرفته که میتواند برای همه جوانان ملاک و شاخص باشد.
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