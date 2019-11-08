امروز نیازمند جهاد تکثیر نسل هستیم/افزایش جمعیت جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ارومیه با بیان اینکه موضوع فرزند کمتر برای زندگی بهتر باعث اثرات منفی شده که امروز باید مردم مقابل آن ایستاده و نسبت به زاد و ولد و افزایش جمعیت اقدام کنند افزود: این موضوع نباید شوخی گرفته شود باید مردم نسبت به افزایش جمعیت اقدام کنند.

وی با بیان اینکه دشمنان برای مقابله با کشورمان دنبال سیاست تحدید جمعیت رفته‌اند و در داخل نیز برخی افراد دنبال آن هستند اظهارداشت: مخاطب شناسی در بیانات ایشان از سوی تمام مردم و مسئولان الزامی است و باید برای انجام مطالبات ایشان پاسخگو باشد،اینکه ایشان تاکید بر لزوم بهره‌گیری از جوانان دارند، نشان دهنده تلاش برخی افراد برای جلوگیری از تکثیر نسل است.

حجت‌الاسلام قریشی، در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه،رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز باید مورد توجه مسئولان باشد و مردم نیز این امر را پیگیری کرده و بهبود وضع واحدهای تولیدی را خواستار باشند افزود: مدیران و نمایندگان برای جلوگیری از قاچاق همت کنند و سودجویان در حوزه واردات و قاچاق به مردم معرفی شوند.

وی یادآور شد: چرا مقابل واردات بی‌رویه کالای دارای مشابه داخلی را نمی‌گیرند؟ این وظیفه چه کسانی است؟ اینکه رهبر انقلاب به صراحت در خصوص وظیفه دولت و مجلس برای جلوگیری از واردات و اصلاح وضعیت تاکید دارند، باید دارای اقدام و گزارش از سوی این قوا باشد.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی، گفت: اینکه برخی افراد مذاکره را راه حل مشکلات بدانند اوج ساده‌اندیشی است. هرکس خواهان مذاکره باشد قطعا در اشتباه است. طرح مباحثی نظیر رفراندوم در خصوص مذاکره با آمریکا نیز اشتباه است.

امام جمعه ارومیه در مورد تاکید رهبر انقلاب بر منع مذاکره عنوان کرد: بر اساس بیانات رهبر انقلاب، منع مذاکره دارای پشتوانه جدی و قوی است که نشان دهنده شکستن ابهت پوشالی آمریکا است. امروز شاهد هستیم که پیام رییس جمهور آمریکا نادیده گرفته می‌شود و اصل نیز همین است و باید اینگونه شود.

حجت الاسلام قریشی در بخش دیگری از خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه با تسلیت جان باختن تعدادی از هم وطنان در زلزله شب گذشته در آذربایجان غربی افزود: مدیران حوزه های مرتبط بیشترین توان خود را برای امدادرسانی به زلزله زدگان به کار بگیرند.