حامد دارابی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره افرادی که در صف ودیعه گذاری حج قرار دارند، اظهار داشت: با توجه به حجم نام نویسی در سال های ۸۴ تا ۸۶ در حال حاضر یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفردر سطح کشور دارای فیش ثبت نام هستند با اینکه ظرفیت سالانه حج ۸۵ هزار نفر است .

مدیرکل حج و زیارت استان کرمانشاه افزود: ۱۵ تا ۱۷ سال زمان لازم است تا آخرین فرد ثبت نام شده به حج مشرف شود به همین دلیل ثبت نام جدید انجام نخواهد شد.

این مسئول با بیان اینکه رایزنی هایی از سوی سازمان حج و زیارت با طرف سعودی انجام شده تا ظرفیت حجاج اعزامی افزایش یابد، تصریح کرد: سالانه یک هزار نفر از استان کرمانشاه به حج اعزام می شود.

دارابی با بیان اینکه میانگین تعجیل پروازهای حجاج در کشور ۲۵ دقیقه بود، خاطرنشان کرد: این آمار در کرمانشاه هنگام انجام پروازهای رفت پنج دقیقه تعجیل و برگشت ۳۵ دقیقه تعجیل بود که رکورد بی سابقه زده شد.