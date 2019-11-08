به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله محسن اراکی در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه قم اظهار کرد: دشمن امروز از وحدت و انسجام اسلامی هراس دارد و باید سعی کنیم این وحدت و همدلی را تقویت کنیم و بر اشتراکات تأکید داشته باشیم.
وی با بیان اینکه وحدت در جامعه اسلامی باید حول محور محبت به پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) شکیل بگیرد، افزود: وحدت اسلامی به معنای برادری اسلامی بوده و وحدت در جامعه اسلامی به معنای عزت، قدرت، شکوه، عزت و بینیازی است.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه دشمنان با جنگ فرهنگی، اقتصادی و نظامی به دنبال ایجاد تفرقه در عالم اسلام هستند، گفت: دشمنان اسلامی با وجود توطئههایی که داشتهاند سبب شدهاند که جامعه اسلامی در مسیر یک دل شدن حرکت کند.
وی افزود: تنها راه نجات کشور از این پیچ تاریخی تبعیت از رهبری و گام نهادن در مسیر ولایت است، چرا که امروز تمام جهان کفر در برابر اسلام و انقلاب اسلامی صف آرایی کردهاند.
آیت الله اراکی با اشاره به اینکه همه مسلمانان باید نسبت به ولایت پیمان یاری و پیروی داشته باشند، گفت: اینکه شاهد عقب ماندگی جوامع اسلامی پس از پیامبر(ص) هستیم از نتایج کفران نعمت ولایت است.
وی با اشاره به اینکه تمام نعمتهای الهی به واسطه نعمت ولایت معنا مییابد گفت: در وحدت اسلامی ما به معنایی والاتر از وحدت در منافع یا مسائل نظامی میاندیشیم. همه موفقیتها و پیروزیهای جبهه اسلام تنها در لوای وحدت و همدلی امت اسلام میسّر خواهد شد.
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