عيادت هنرمندان سينماي ايران از مجروحان زلزله بم

به گزارش خبرگزاري" مهر" به نقل از ستاد خبري بر اساس اعلام روابط عمومي خانه سينما ستاد كمك رساني سينماي ايران به زلزله زدگان بم اعلام كرد: در راستاي برنامه هاي اين ستاد مبني بر ضرورت حضور و مشاركت سينماگران و دست اندركاران سينماي ايران در امر كمك رساني به زلزله زدگان ، شهرستان بم در ساعات پاياني روز شنبه هفته جاري گروهي از هنرمندان سينماي ايران ضمن حضور در بيمارستان حضرت رسول (ص) تهران با مجروحان بستري شده در اين بيمارستان ديدار كرده و از آنان دلجويي به عمل آوردند.

اين گروه شامل: نيكي كريمي ، هديه تهراني ، پارسا پيروز فر، محمد رضا شريفي ، بهرام دهقاني ، حبيب رضايي و بهرام رادان ، طي بازديد از شخصيت هاي مختلفي كه مجروحان زلزله بم در آنجا بستري بودند ساعاتي را در كنار هموطنان آسيب ديده خود گذراندند.

ستاد كمك رساني سينماي ايران مستقر در خانه سينما به زلزله زدگان بم ، همچنين در نشست امروز (يكشنبه) خود تصميمات ديگري را جهت مشاركت گسترده سينماي ايران در امر ياري و كمك رساني زلزله زدگان بم آغاز كرد كه اخبار آن در اطلاعيه هاي بعدي متعاقبا اعلام مي شود.