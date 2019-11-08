سامانه مشکل پیدا کرد، بازی رایگان شد/ اولین کلین شیت حقیقی

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته دهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های نفت مسجدسلیمان و نساجی مازندران در مسجدسلیمان به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی به تساوی بدون گل رسید.

* این بازی را حمید حاج ملک با کمک قهرمان نجفی و مهدی شفیعی سوت زد و در آن به رحمان جعفری (نساجی) کارت زرد نشان داد.

* تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان در این بازی با ترکیب: حبیب فرعباسی، میلاد خدایی‌اصل، محمد طیبی، سعید کریمی (۷۰- مهدی رستمی)، مجید عیدی، میثم نقی‌زاده، سجاد جعفری، علیرضا علیزاده، حسین ابراهیمی (۶۴- صادق صادقی)، احمد الجبوری و عماد میرجوان (۸۹- فرشاد جانفزا) بازی کرد.

* نساجی مازندران نیز در این بازی با ترکیب: علیرضا حقیقی، مجتبی بیژن، رضا علیاری، حامد شیری، ابوالحسن جعفری، میلاد سرلک، محمدعرفان معصومی، امید سینگ (۴۶- علی شجاعی)، رضا دهقانی (۸۷- مجتبی ممشلی)، رحمان جفری و محمدمهدی نظری (۷۱- علی‌اصغر عاشوری) در برابر حریف صف آرایی کرد.

* نفت مسجدسلیمان که ۹ بازی قبلی را بدون شکست سپری کرده بود، در صورت بردن این بازی به رده ششم جدول صعود می‌کرد و مهدی تارتار قبل از بازی به این نکته اشاره کرد که پیروزی مقابل نساجی از نان شب هم برای تیم نفت واجب‌تر است.

* در سمت مقابل نیز تیم نساجی مازندران که چند هفته را در حسرت کسب پیروزی سپری کرده بود، دوست نداشت دست خالی به خانه بازگردد و در اندیشه کسب امتیاز در مسجدسلیمان بود.

* با توجه به مشکل ایجاد شده در سامانه بلیت فروشی باشگاه نفت مسجدسلیمان ورود تماشاگران به ورزشگاه رایگان شد.

* سعید آهنی از نفت مسجدسلیمان به دلیل محرومیت در این بازی غایب بود.

* کارت بازی علیرضا حقیقی دروازه‌بان نساجی قبل از بازی صادر شد. این دروازه بان سابق تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود در لیگ برتر امسال موفق شد دروازه خود را بسته نگه دارد و به نوعی کلین شیت کند.

* هواداران نفت مسجدسلیمان از ابتدای مسابقه یکصدا به تشویق تیم‌شان پرداختند.

* حدود ۵۰ نفر از هواداران تیم نساجی در ورزشگاه شهید بهنام محمدی حضور داشتند تا تیم‌شان را همراهی کنند.

* سوشا مکانی در این مسابقه روی نیمکت قرار گرفت و حبیب فرعباسی وظیفه حفاظت از دروازه نفت را به عهده داشت.