وزیر کشور عازم کردستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور صبح امروز (شنبه) تهران را به مقصد استان کردستان ترک کرد.

وزیر کشور در سفر به استان کردستان ضمن گفتگو با مردم استان، ارزیابی روند پیشرفت طرح های توسعه ای، اقتصادی و اجتماعی، با فعالان اقتصادی و مدیران بخش های مختلف این استان دیدار خواهد کرد.

گفتنی است؛ دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای و جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و همچنین رستم‌وندی رییس سازمان امور اجتماعی، وزیر کشور را در سفر به استان کردستان همراهی می کنند.