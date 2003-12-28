نان داغ در اختيار زلزله زده ها قرار مي گيرد

محمد زنگويي ، مدير روابط عمومي مركز رسيدگي به امور مساجد در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : يكي از تلاش هاي مركز رسيدگي به امور مساجد ، جمع آوري مطلوب و به موقع كمك هاي مردمي است وبراي اين منظور لازم است ، تمام مساجد كشور ، شبانه روز فعال باشند .

وي تصريح كرد : در اين ميان چنانچه هموطنان عزيز ، مواردي را مشاهده كردند كه مساجد تعطيل هستند و فعاليتي ندارند ، بايد براي رسيدگي ، مراتب را به اين مركز اطلاع دهند .

مدير روابط عمومي مركز رسيدگي به امور مساجد ، 6410019 و 640049 را شماره هايي اعلام كرد كه مردم مي توانند در صورت مشاهده تخلف از سوي مساجد و فعال نبودن آنها در تمام مدت شبانه روز ، موارد را از طريق آنها به مركز رسيدگي به امور مساجد ، اعلام كنند.

وي با تأكيد بر اينكه مركز رسيدگي به امور مساجد ، تنها در زمينه جمع آوري كمك هاي مردمي فعال است ، گفت : ساماندهي ، ارسال و توزيع اين كمك ها را كميته امداد امام خميني (ره) و هلال احمر انجام مي دهند و مركز براي جلوگيري از تداخل كاري ، در اين موارد هيچ دخالتي ندارد .

زنگويي ، با اشاره به وسعت كمك هاي اهداء شده ، افزود : كمك ها به حدي زياد است كه كميته امداد امام خميني (ره ) و هلال احمر براي ارسال حجم وسيع آنها ، دچار مشكل شده اند.

وي گفت : بدنبال ارسال تعداد بي شماري كاميونهاي حامل كمك هاي مردمي ، مقدار زيادي از اين كمك ها در مساجد مانده كه بخش اعظم كمك ها ، به ورزشگاه شيرودي منتقل شده اند تا پس از ساماندهي و نظم بخشيدن به آنها ، نسبت به انتقال كمك ها با شهرستان بم ، اقدام شود .

مدير روابط عمومي مركز رسيدگي به امور مساجد ، اهداء خون توسط ائمه جماعت و برگزاري دعا و نيايش ، بين نماز مغرب و عشاء را از ديگر فعاليت هاي اين مركز اعلام كرد و گفت : قرار است با كمك صنف نانوايان، موقعيتي را فراهم كنيم كه ظرف چند روز آينده ، امكان پخت نان در بم فراهم شده و نان گرم در اختيار زلزله زدگان قرار گيرد.

