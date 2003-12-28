مشكل زلزله زدگان "پتو " نيست ضعف مديريت بحران است



به گزارش خبرنگار هنري " مهر " اصغر فرهادي و فرامرز قريبيان كه صبح امروز در نشست پرسش و پاسخ فيلم" رقص در غبار " سخن مي گفتند با تاكيد بر اين نكته متفق القول خواستار ايجاد مديريتي مناسب براي كنترل بحران شدند .

فرهادي با اشاره به اخبار رسيده از عدم توزيع مناسب كمك ها و نبود امكانات تفحص و امداد گفت : لازم است به جاي جمع آوري همه اين كمك ها يك گروه مدير وجود داشته باشد كه همه اين ماجرا ها را كنترل كند . بحران مديريتي كه در تمام عرصه ها خودش را نشان داده اينجا به شدت رخ مي نماياند . از مسئولين خواهش مي كنم با توجه به اينكه در اين مورد جان مردم در خطر است، ذره اي بهتر از قبل مديريت را جدي بگيرند .



فرامرز قريبيان نيز كه پس از سال ها دوري از مطبوعات در اين نشست حضور يافته بود با تائيد اين عبارات گفت : اين هدايا و كمك ها بايد به مردم برسد نه اينكه در ميان راه نا اهلان آنها را ببرند . همين امروز شنيديم كه در فرودگاه مقصد ، كمك هاي مردمي توزيع شده و به شهر نرسيده است . كسي بايد اين توزيع را كنترل و هدايت كند .





فرهادي همچنين در ادامه افزود : مردم ما بسيار نجيب هستند و با تمام مشكلات موجود هرزمان كه حضورشان ضرورت داشته از جان و دل مايه گذاشته اند . اين بي انصافي نيست كه نسبت به اين مردم بي مهري كنيم و اينگونه رفتار كنيم . پس كي نوبت مردم مي رسد ؟ مردم چقدر بايد هزينه كنند . مردم مظلومانه علي رغم اينكه حقشان را بدست نياوردند و در عرصه مديريت دولتي خواسته هاي خودشان را دريافت نكرده اند باز هم اينگونه حضور دارند .

وي افزود : اگر سالني در اختيار فيلم " رقص در غبار " بگذارند، تا هرزمان كه اين فيلم در آن سالن اكران شود، فروش حاصل از آن را به زلزله زدگان اختصاص مي دهيم . اين فاجعه بزرگي ست و مصيبت آنقدر بزرگ است كه با اين كارها خودمان را بايد التيام دهيم .

فرامرز قريبيان در ادامه نشست در مورد فعاليت هاي انجام شده در خانواده سينما براي زلزله زدگان گفت : قرار است فروش فيلمهاي در حال اكران به زلزله زدگان اختصاص يابد ، نمايش هاي ويژه اي هم با حضور هنرمندان صورت مي گيرد . ضمن اينكه كليپي ساخته مي شود كه طي آن هنرمندان و دست اندر كاران سينما از مردم طلب كمك مي كنند . از نظر خودمان اين كافي نيست و بيشتر از اين ها بايد كار انجام دهيم .

نشست پرسش و پاسخ فيلم " رقص درغبار " كه به همت خبرگزاري " مهر " و با حضور نمايندگان رسانه ها برگزار شد با گفت و گو درباره اين فيلم ادامه يافت .