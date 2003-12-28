ظرفيت تلفن همراه شهرستان بم تا فردا سه برابر مي شود

مديرعامل شركت مخابرات ايران در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب گفت: شهرستان بم از سه ايستگاه شبكه تلفن همراه برخوردار بود كه در اثر زلزله اين سه ايستگاه كاملا تخريب شد.

علي اكبر صنعتي با بيان اينكه در نبود شبكه تلفن ثابت، شبكه تلفن همراه از مهمترين راههاي ارتباطي محسوب مي شود افزود: شركت مخابرات با اعزام گروههايي در دو روز گذشته ، چهار ايستگاه تلفن همراه را نصب و راه اندازي كرده است.

وي افزود: پيش بيني مي شود دو ايستگاه جديد نيز تا فردا در اين منطقه نصب شود كه بدين ترتيب ظرفيت شبكه تلفن همراه اين شهر سه برابر مي شود.

وي گفت: اما در هرحال درايجاد ارتباط به دليل ترافيك بيش از حد خطوط مشكلاتي وجود دارد كه شركت مخابرات دراين راستا تعدادي خطوط تلفن ثابت را راه اندازي كرده است.

صنعتي اضافه كرد: مركز قبلي شبكه تلفن ثابت اين شهر با ظرفيت 20 هزار شماره در زلزله به صورت كامل تخريب شد و مركز دوم نيز توسط كارشناسان درحال بازسازي است كه هنوز به نتيجه نرسيده است .

وي تصريح كرد: بدين ترتيب قرارشده است دو مركز كم ظرفيت در اين منطقه نصب شود كه مركز اول با ظرفيت 256 شماره نصب شد و مركز دوم نيز روز شنبه با همين تعداد شماره در نقطه ديگري از شهر ايجاد شد.

وي اضافه كرد : روز گذشته نيز مركز ارتباط بين شهري بم نيز برقرار شد و در مدار قرارگرفت.