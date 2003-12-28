به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازآنكه طي چند هفته اخيرمصاحبه برخي بازيكنان، باعث شد اختلافاتي درپرسپوليس بوجود بيايد مسئولان اين تيم ودرراس آن اكبرغمخوار مديرعامل باشگاه به بازيكنان اعلام كردازاين به بعد حق مصاحبه با روزنامه ها ورسانه هاي گروهي را ندارند. به همين خاطر بازيكنان پرسپوليس بعد ازبازي با ابومسلم با هيچ رسانه اي مصاحبه نكردند.
مجيد فرخزادي مديرروابط عمومي باشگاه پرسپوليس دراين مورد به خبرنگار"مهر" گفت: اين تصميم مسوولان باشگاه باعث شده كه آرامش به پرسپوليس برگردد وبازيكنان اين تيم به دورازتنش هاي موجود وبدورازهرگونه مسائل حاشيه اي به تمرينات خود ادامه دهند.
فرخزادي ادامه داد: مصاحبه نكردن بازيكنان پرسپوليس تا قبل ازبازي با فجرسپاسي شيرازادامه خواهد داشت. پس ازآن مسوولان باشگاه تصميم جديد خود را اعلام خواهند كرد.
مدير روابط عمومي باشگاه پرسپوليس در گفت و گو با "مهر":
مصاحبه نكردن بازيكنان پرسپوليس به آرامش اين تيم كمك كرده است
تصميمي كه مسئولان باشگاه پرسپوليس گرفته اند به آرامش و ثبات اين تيم كمك بسيار زيادي كرده است.
به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازآنكه طي چند هفته اخيرمصاحبه برخي بازيكنان، باعث شد اختلافاتي درپرسپوليس بوجود بيايد مسئولان اين تيم ودرراس آن اكبرغمخوار مديرعامل باشگاه به بازيكنان اعلام كردازاين به بعد حق مصاحبه با روزنامه ها ورسانه هاي گروهي را ندارند. به همين خاطر بازيكنان پرسپوليس بعد ازبازي با ابومسلم با هيچ رسانه اي مصاحبه نكردند.
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