۱۰۵۶ واحد نانوایی متخلف در مازندران جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اصغرزاده با اشاره به اینکه طی این مدت تعداد ۹ هزار و ۳۷۵ مورد بازرسی از واحدهای خبازی استان صورت گرفته اظهار داشت: تعداد هزار و ۵۶ واحد خبازی متخلف در طی این بازرسی ها شناسایی و پرونده تخلف آنها برای صدور رای به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون نظارت ، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن و تجارت مازندران ارزش پرونده های تشکیل شده را بالغ بر بیش از ۱۳ میلیارد ریال اعلام و یادآور شد: شهروندان عزیز مازندرانی درصورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از کم فروشی ، گرانفروشی، احتکار و....می توانند مراتب را به تلفن ۱۲۴ اعلام کنند.