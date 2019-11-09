مفتی لبنان خواستار تشکیل دولت نجات ملی در اسرع وقت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، شیخ عبدالطیف دریان مفتی لبنان خواستار تشکیل دولت نجات ملی بدون تعلل و تاخیر در این کشور شد.

وی افزود: دولت جدید باید تکنوکرات باشد و بسته اصلاحاتی که سعد حریری نخست وزیر پیشبرد امور آماده کرده است باید اجرا شود تا مشکلات کشور حل شود و از تونل تاریک وارد تونل اصلاحات و تحقق آمال و خواسته های لبنانی ها شویم.

دریان تاکید کرد: دولت به افراد مُصلح و صاحب تخصص و رهبران با بصیرت که منافع مردم را بالاتر از منافع شخصی خود قرار دهند و منافع عالی کشور و منافع عمومی را بالاتر از چمداشتهای خود قرار دهند، نیاز دارد.

مفتی لبنان گفت که ملت این کشور از وضعیت کنونی خسته شده است.

دریان گفت: زمان آن رسیده است که خواسته های ملت برآورده شود.