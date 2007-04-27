به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مامور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی سی و شش میلیارد و یکصد میلیون ریال وام از محل تبصره (2) قانون بودجه سال 85 با برای رفع مشکلات چندین واحد تولیدی اختصاص دادند .

بر اساس این تصمیم با تضمین دولت چهار میلیارد ریال به شرکت آرد آبشارگستر یاسوج ، دومیلیارد ریال به شرکت سقزسازی کردستان ، سه میلیارد ریال به شرکت ریسندگی و بافندگی زابل ، چهارمیلیارد ریال به شرکت تولیدی نقش جهان تبریز ، ده میلیارد ریال به شرکت سیمین نو اصفهان ، سه میلیارد ریال به شرکت صنایع کاشی زرین خراسان ، سه میلیارد ریال به شرکت صنایع کاشی کسری کردستان ، دومیلیارد ریال به شرکت البرز نیشابور ، دومیلیارد ریال به شرکت آمل فولادین ، یک میلیارد ریال به شرکت مس توس ، یک میلیارد و پانصد میلیون ریال به شرکت آذرپاد و ششصد میلیون ریال به شرکت تعاونی تولیدی 74 تنکابن پرداخت می شود .

با تصمیم وزرای عضو کمیسیون منتخب دولت مامور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی ،همچنین بدهی شرکت های آریوبرزن صنعت ، فاستونی اردستان ،‌خمیرمایه خوزستان ، قند لرستان ، نوپوش ، چینی ارس ، کاشی زرسرام و ریسندگی وبافندگی طاووس طلایی به بانک ها برای مدت یک سال استمهال شد.