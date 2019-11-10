رئیس جمهور وارد یزد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی، صبح یکشنبه از طریق فرودگاه شهید صدوقی وارد یزد شد و مورد استقبال استاندار یزد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، نمایندگان مردم یزد در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استان قرار گرفت.

روحانی قرار است در سفر یک روزه خود به استان یزد در جمع مردم این استان در میدان امیرچخماق حضور یابد.

وی در سفر یک روزه خود به استان یزد از چند طرح در حوزه های مختلف بهره برداری خواهد کرد.

روحانی سفر به شهرستان اردکان و افتتاح یک طرح بزرگ صنعتی و جوار معدنی در چادرملو را در برنامه دارد.

حضور در نشست خبری و شورای اداری استان یزد نیز از دیگر برنامه های سفر یک روزه رئیس جمهور به استان یزد است.

۱۴ وزیر و عضو کابینه به همراه یک تیم بزرگ اقتصادی نیز روحانی را در این سفر همراهی می کنند و هر یک برای افتتاح پروژه های مختلف به شهرستانهای استان سفر خواهند کرد.

در این سفر قرار است ۵۰۰ پروژه با اعتباری معادل ۲۵ هزار میلیارد ریال مورد بهره برداری قرار گیرد.