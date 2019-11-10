دانشگاه بستری برای افزایش نشاط سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادینافچی شامگاه شنبه در جلسه شورای هماهنگی دانشگاههای استان زنجان در محل استانداری زنجان با بیان اینکه امروز باید تلاش کنیم زمینه حضور دانشگاهها در عرصههای مختلف را به درستی فراهم کنیم، گفت: برای تحقق این امر، ابتدا باید نگاه بسترسازی همسانی را برای همه تشکلها در دانشگاهها فراهم کنیم که این خود میتواند زمینه پویایی و نشاط سیای و اجتماعی را در دانشگاهها فراهم کند.
وی از تشکلهای دانشجویی به عنوان یکی از مهمترین مسائل مربوط به این بخش از جامعه یاد کرد و ادامه داد: تشکلهای دانشجویی از دیرباز تا به امروز نقش بهسزایی در عرصههای مختلف، از جمله عرصه مهم سیاسی چون انتخابات ایفا کردهاند، به همین خاطر و با توجه به اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی را در اسفندماه امسال پیش رو داریم، میتوان از این ظرفیت به درستی استفاده کرد.
نافچی با تاکید بر اینکه امروز انتظار ما از روسای دانشگاهها این است که توجه ویژهای به تشکلهای دانشجویی و ظرفیتهایی که در این بخش وجود دارد، داشته باشند، تصریح کرد: یکی از نیازهای امروز، قرار دادن تشکلهای دانشجویی در مسیر و مدار مورد نظر است که معتقدیم این مهم نیز با مذاکره و گفتوگو با تشکلهای دانشجویی امکانپذیر خواهد بود.
معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان در ادامه با اشاره به موضوع خوابگاههای دانشجویی خودگردان در استان، اظهار کرد: مشکلی در مدیریت خوابگاههای دانشجویی خودگردان در داخل دانشگاهها نیست؛ چرا که مدیریتهای لازم بر روی این خوابگاهها صورت میگیرد اما مدیریت خوابگاههای دانشجویی خودگردانی که خارج از محیط دانشگاهی قرار دارند، مسئلهای است که امروز باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
مرادینافچی با تاکید بر اینکه اگر به دنبال نشاط سیاسی و اجتماعی در جامعه هستیم، باید این زمینه را در دانشگاهها که بستری مناسب برای تحقق این امر هستند، جستوجو کنیم، خاطرنشان کرد: این درست نیست که ابتدا مجوز سخنرانی در دانشگاهها را صادر کنیم اما بعد به دلیل احتمال بروز برخی چالشها، بخواهیم آن را لغو کنیم.
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