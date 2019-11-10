انتخاب‌ سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی مرهون تلاش هنرمندان است

بە گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا شنبه شب در مراسم جشن بزرگ هفته میلاد که با حضور وزیر کشور و جمع پرشور مردم در سالن آزادی سنندج برگزار شد، اظهار داشت: انتخاب سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی مرهون تلاش بزرگانی چون خانواده کامکارها، عندلیبی‌ها، یوسف زمانی‌ها و خیل عظیمی از هنرمندان توانمند و نام آور است.

وی افزود: این بزرگان با کمترین امکانات و ارائه آثار موسیقایی شاخص زمینه تبدیل سنندج به شهر خلاق موسیقی را فراهم کردند.

استاندار کردستان ادامه داد: از همه مردم هنردوست و اهل ذوق، پیشکسوتان و مدیرانی که با کمترین امکانات توانستند زمینه انتخاب سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی در جهان را فراهم کردند، قدردانی می کنیم.

مرادنیا با پوزش از مردم سنندج به خاطر نبود مکان مناسب برای برگزاری جشن های بزرگ، یادآور شد: تا یک ماه آینده سالن شش هزار نفری سنندج آماده و به بهره برداری می رسد تا فضایی مناسب برای اجرای برنامه های بزرگ فراهم شود.

وی بیان کرد: از اینکه فضای مناسبی برای برگزاری چنین جشن‌های باشکوهی در استان نداریم شرمنده مردم هستیم اما به زودی با افتتاح سالن شش هزار نفری ۲۲ گولان این مشکل برطرف خواهد شد.