پرويز مشكاتيان: آنچه مرا جذب مي كرد، پاكي و صداقت و بي پيرايگي ايرج بسطامي بود

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، "ايرج بسطامي" متولد 1336 واز شاگردان استاد "محمد رضا شجريان" و "پرويز مشكاتيان" بود. از آثار وي مي توان به آلبوم هايي نظير"سكوت"،"افشاري مركب"،"افق مهر"،"وطن من"،"مژده بهار"، "رقص آشفته" و "فسانه" اشاره كرد. وي براي مدتي در بم سكونت داشت و روزهايي از هفته را به تدريس در كرمان مي گذراند. همچنين هفته اي يكروز را به تهران مي آمد تا شاگردان تهراني اش را تعليم دهد. كه اين بار بخت با هنرجويانش همراه نبود و كلاس هايش براي هميشه نا تمام ماند.

ايرج نعيمايي: او هرگز يك مقلد نبود و شيوه و هويت خاص خودش را داشت



"ايرج نعيمايي" رئيس انجمن موسيقي ايران، ضمن ابراز تاسف از درگذشت وي در مورد "ايرج بسطامي" گفت: "بسطامي" از شاگردان استاد "شجريان" بود در اين حوزه توانمندي هاي بالا و زبان رسايي داشت . چپ كوك و بالا مي خواند. هرچند كه با شجريان كار كرده بود اما استقلالش را در آواز حفظ كرده بود. او هرگز يك مقلد نبود و شيوه و هويت خاص خودش را داشت.

وي در مورد آثار "بسطامي" گفت: او از آن دسته افرادي بود كه مجموعه كارهاي بسيار خوبي را از خود به جا گذاشته است. اخيرا هم از تلويزيون كارهايي ازوي پخش مي شد. اين اواخر هم كه در بم سكونت داشت، پركار بود و حتي قرار بود كه در جشنواره نواحي مقامي امسال هم از حضور وي استفاده كنيم. از اين رو چون خانواده اش در جريان اين دعوت بودند، من زودتر از ديگران از خبر درگذشت وي با خبر شدم.

پرويز مشكاتيان: آنچه مرا جذب خود مي كرد، پاكي و صداقت و بي پيرايگي اش بود، كه معمولا در خواننده ها كم است

"پرويز مشكاتيان" كه در بسياري از آثارش با "بسطامي" همكاري داشته است، گفت: "ايرج بسطامي" با دايي اش "يدالله بسطامي"در بم كار كرده بود، آواز را ابتدا با استاد شجريان آغاز كرد. اولين كاري كه با هم داشتيم "افشاري مركب" بود. بعد به اروپا براي اجراي كنسرت هايي زنجيره اي رفتيم. و سپس با هم آلبوم ها "افق مهر"،"وطن من " و "مژده بهار" را كار كرديم.

وي ادامه داد: بايد بگويم در كار كردن با "ايرج بسطامي" صدايش خيلي برايم مهم بود ، اما آنچه مرا جذب خود مي كرد، پاكي و صداقت و بي پيرايگي اش بود، كه معمولا در خواننده ها كم است.

كيوان ساكت: خاطره هاي من و ايرج بسطامي از اولين روزهاي آشنايي تا آخرين باري كه او را ديدم ، هميشه در نظر من جلوه گر است

"كيوان ساكت" نيز از افرادي است كه در آثاري چون" فسانه" از صداي او بهره گرفته بود . او مي گويد: "ايرج بسطامي" يكي از نادره هاي آواز ايران بود كه صدايي بسيار وسيع ، گسترده و ،از لحاظ جنس صدا، محزون و تاثير گذار داشت . از اولين اجراي "ايرج بسطامي" كه بعد به صورت "افشاري مركب" منتشر شد، من با وي همكاري داشتم و همواره در كنسرت ها و آثار صوتي بسياري با هم همراه بوديم ."ايرج" از لحاظ باطن و خصوصيات قلبي بسيار بي غل و غش و مهربان بود و در آواز هم هر تصنيفي را با يك بار شنيدن ، به بهترين شكل اجرا مي كرد.

وي ادامه داد: "ايرج" هيچگاه در بيان احساس خود تظاهر نمي كرد ، يا كاري را مي خواند و به بهترين شكل مي خواند و يا اينكه از خواندن آن سر باز مي زد. يادم مي آيد يكروز گستره صوتي او را به درخواست خودش امتحان كردم. او به راحتي مي توانست از نت"سل" يا "فا" زير پنج خط حامل، تا نت "سل" بالاي پنج خط حامل را بخواند، كه البته در بين خوانندگان امروزي تقريبا بي نظير است.