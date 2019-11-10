۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۹:۰۸

مدیرکل نوسازی مدارس چهارمحال و بختیاری:

۶۰۰ مدرسه در چهارمحال و بختیاری نیازمند مقاوم سازی است

شهرکرد-مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال و بختیاری گفت: ۶۰۰ مدرسه در چهارمحال و بختیاری نیازمند مقاوم سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا براتی در جلسه خیران با معاون رئیس جمهور، اظهار داشت: بیش از ۱۰۰ مدرسه تخریبی در قالب شش کلاس درس و زیربنای بیش از ۶۵ مترمربع در استان وجود دارد که نیازمند ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار است.

وی بیان کرد: ۶۰۰ مدرسه در این استان نیازمند مقاوم سازی است که ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست بیان کرد: در یک اقدام در ۱۰ استان های کشور واحدهای مسکونی احداث خواهد شد که سهم استان دو هزار و ۱۴۰ واحد مسکونی است و ثبت نام آغاز می شود.

داریوش حسینی بیان کرد: امروز برای انجام خدمات روبنایی در احداث مسکن به کمک خیران نیاز است.

وی تاکید کرد: زمین اجاره ۹۹  ساله  بدون دریافت وجه در اختیار انجمن های خیری برای احداث مسکن قرار داده می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری گفت: آمادگی داریم به تمامی سمن ها که برای ساخت مسکن اقشار محروم اعلام آمادگی کنند بدون فوت وقت زمین فراهم کنیم.

