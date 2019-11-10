شیوه نامه انضباطی با محوریت دفتر حقوقی رئیس جمهور بررسی می شود

دکتر وحید صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نشست معاون حقوقی رئیسجمهور با نمایندگان تشکلهای دانشجویی و وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت بررسی شیوهنامه انضباطی دانشجویان برگزار شد.
وی افزود: با توجه به اینکه نمایندگان تشکل های دانشجویی در این جلسه حضور داشتند مقرر شد نظر دانشجویان مکتوب ارائه شود و بررسی کارشناسی صورت گیرد.
دبیر شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت یادآور شد: پس از بررسی کارشناسی نظرات دانشجویان موضوع با محوریت دفتر حقوقی رئیسجمهور موضوع پیش می رود.
به گزارش مهر، «شیوهنامه اجرایی جدید شورای انضباطی دانشجویان» که پس از ۱۰ سال اصلاح شده بود از ۱۲ شهریورماه ۹۸ با امضای وزرای بهداشت و علوم و از طریق معاونان فرهنگی و دانشجویی این دو وزارتخانه به دانشگاههای سراسر کشور ابلاغ شد.
برخی از دانشجویان پس از ابلاغ شیوه نامه در اعتراض به بندهایی از آن خواستار بازنگری در آن شدند که ۱۴ آبان ماه ۹۸ لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور با دعوت از مقامات ذیربط وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نیز نمایندگان تشکلهای دانشجویی در محل دفتر معاونت حقوقی شیوهنامه انضباطی دانشجویی و ملاحظات تشکلهای دانشجویی را مورد بحث قرار داد.
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