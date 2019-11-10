۲طرح مهم در یزد و اردکان افتتاح می شود/هموارسازی مسیر شکوفایی یزد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی دقایقی قبل در فرودگاه شهید صدوقی یزد در جمع خبرنگاران با تبریک ایام هفته وحدت و ولادت حضرت محمد (ص) اظهار داشت: خرسندیم که در این ایام به محضر مردم مومن و عزیز و فداکار یزد رسیدیم.

وی بیان کرد: در این سفر علاوه بر بررسی طرح های سفر قبلی و میزان پیشرفت آنها، طرح های مدنظر در این سفر را نیز به مردم اعلام خواهیم کرد.

روحانی خاطرنشان کرد: امروز دو طرح مهم در یزد و اردکان افتتاح می شود و امیدواریم این طرح ها بتواند مورد رضایت مردم این استان باشد.

وی ضمن ابراز خرسندی از سفر خود به استان یزد، تاکید کرد: امیدواریم برنامه های این سفر، مسیر شکوفایی و پیشرفت استان یزد را هموارتر کند.