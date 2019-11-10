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۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۹:۳۸

رئیس جمهور در فرودگاه یزد:

۲طرح مهم در یزد و اردکان افتتاح می شود/هموارسازی مسیر شکوفایی یزد

۲طرح مهم در یزد و اردکان افتتاح می شود/هموارسازی مسیر شکوفایی یزد

یزد ـ رئیس جمهور گفت: امروز دو طرح مهم در یزد و اردکان افتتاح می شود و امیدواریم با افتتاح این طرح ها مسیر شکوفایی یزد هموارتر شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی دقایقی قبل در فرودگاه شهید صدوقی یزد در جمع خبرنگاران با تبریک ایام هفته وحدت و ولادت حضرت محمد (ص) اظهار داشت: خرسندیم که در این ایام به محضر مردم مومن و عزیز و فداکار یزد رسیدیم.

وی بیان کرد: در این سفر علاوه بر بررسی طرح های سفر قبلی و میزان پیشرفت آنها، طرح های مدنظر در این سفر را نیز به مردم اعلام خواهیم کرد.

روحانی خاطرنشان کرد: امروز دو طرح مهم در یزد و اردکان افتتاح می شود و امیدواریم این طرح ها بتواند مورد رضایت مردم این استان باشد.

وی ضمن ابراز خرسندی از سفر خود به استان یزد، تاکید کرد: امیدواریم برنامه های این سفر، مسیر شکوفایی و پیشرفت استان یزد را هموارتر کند.

کد مطلب 4767630

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