بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محبوبه رجب نسب صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: بیست و دومین جشنواره بین المللی قصه گویی با حضور ۶ استان (مازندران، تهران، البرز، خراسان شمالی، سمنان و گیلان)، ۲۱ و ۲۲ آبان در گلستان برگزار می شود.

وی افزود: موضوع قصه گویی قصه زندگی من است و البته عنوان قصه سیل را هم به آن اضافه کردیم.

رجب نسب ادامه داد: این جشنواره در سه بخش صحنه ای، مقالات پژوهشی و فیلم ۹۰ ثانیه ای برگزار می شود.

وی با بیان این که این جشنواره سال قبل در مازندران برگزار شد، اضافه کرد: هدف ما از میزبانی این جشنواره جهش در روند قصه گویی و جذب علاقمندان است.

رجب نسب عنوان کرد: در مجموع چهار هزار و ۶۸۱ نفر در این جشنواره ثبت نام کردند که هزار و ۲۹۶ نفر آن گلستانی هستند.

وی بیان کرد: از این تعداد هزار و ۳۸۹ قصه در بخش صحنه ای است که ۲۶۶ قصه تأیید شده اند.

رجب نسب گفت: ۳۵ قصه بارگذاری شده به مرحله استانی راه یافته اند که پنج برگزیده در بخش زنان و مردان، سه برگزیده در بخش نوجوانان و سه برگزیده در بخش مادربزرگ و پدربزرگ خواهیم داشت.

وی با بیان این که رشد هفت برابری را نسبت به سال قبل داریم، افزود: عملکرد کانون در بخش های مختلف فرهنگی، ادبی، هنری، علمی و کتابخوانی است و امیدواریم که برنامه های اثربخش در زمینه آموزش مهارت های زندگی داشته باشیم.

رجب نسب گفت: ۵۸ هزار نفر عضو ثبت نام شده در گلستان داریم که ۱۱ هزار نفر به کتابخانه های کانون رفت و آمد کرده اند که رشد ۹.۸ درصدی را شاهد هستیم.