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۱۹ آبان ۱۳۹۸، ۹:۰۷

در چهارمحال و بختیاری؛

۸۰ درصد جویندگان کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند

۸۰ درصد جویندگان کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند

شهرکرد- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری گفت: ۸۰ درصد جویندگان کار در چهارمحال و بختیاری فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر،  فیظ الله فاضلی عصر شنبه در افتتاحیه نخستین کمپ کارآفرینی و پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان گفت: توجه ویژه به توسعه اقتصادی کشور و اشتغال مورد توجه است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بخش تعاون می تواند موتور محرک کسب و کار باشد و در توسعه اقتصادی موثر واقع شود.

وی بیان کرد: تشکیل تعاونی به معنای خرد جمعی و جمع آوری سرمایه ها است تا با کنار هم بودن و نوآوری افراد کاری راه اندازی شود.

وی گفت: دین اسلام همواره بر تشکیل تعاونی تاکید داشته اما متاسفانه در کشور این گونه که باید شکل نگرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: تعاون موجب گسترش رفاه اجتماعی و جلوگیری از انحصار سرمایه در دست افراد خاص می شود.

وی گفت: در استان بیش از ۸۰ درصد جویندگان کار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند که این امر دلایل مختلفی دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری  یکی از دلایل این امر را عدم پذیرش دانشجو در رشته های مورد نیاز جامعه عنوان کرد و گفت: دانشجویان دارای ایده های بسیار خلاقانه ونوآورانه هستند.

کد مطلب 4767638

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